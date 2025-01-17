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四接環評馬拉松討論近9小時 兩案併陳送大會討論
環境部17日召開協和電廠更新改建案（四接）環評審查，從上午10時討論至晚間6時，在即將進入閉門會議環節時，旁聽的環團民眾不願離場，有委員提議用投票方式決定下一步，以免會議卡住，最終將近晚間7時左右進行，10位委員投票通過，9位同意兩案併陳送大會討論。
四接環評審查初審會議從上午一路馬拉松討論到晚間，因登記旁聽人數高達77人，原本僅開放正反雙方各10人發言的安排引發環保團體不滿，最終決議，允許9時30分前簽到的42名民眾均可發言。
42位民眾輪番上陣發言到將近下午2時左右才結束，接著由專家進行正反交叉詰問，不過進入最終生態討論時，負責反方的中央研究院生物研究員陳昭倫因另有會議未出席，引發環團怒火，不願離開會議室讓專家進行閉門會議。
環團提出，應該要另外召開生態討論，認為環評委員無法針對環境議題專業審查，更提出為何台電都沒有回應，就能進入閉門會議，質疑過程不公平，根本就是「過水」。
環團不斷要求所有問題都要回答，應該擇期再審，甚至說出「你們這些經濟部的走狗」，更撂下就算叫警察來也不願驅離，兩方僵持將近半小時後，有委員提出投票表決是否重新召開初審會議，或是將建議環境影響通過、建議不同意開發，兩案併陳送大會討論。
最終，投票結果顯示，僅一名委員認為要補正後再審，九位委員則同意兩案併陳並送交大會討論，不過因為環境部下周會議議程已經底定，最快也要等到農曆年後才能召開大會。
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