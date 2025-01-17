四接環評旁聽民眾拒離開 無法進入閉門會議

環境部今天召開台電協和電廠更新改建計畫（四接）專案小組環評初審會議，經過8小時討論要進入閉門會議時，因旁聽民眾拒絕離開會議室，與環委爆發口角衝突。

台電公司規劃在協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩以下，另填海造陸約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，提出「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）。

環境部今天召開此案第6次專案小組審查會議，會議從早上約10時開始，歷經8小時討論要進入閉門會議時，旁聽民眾包含時代力量前立委陳椒華、守護外木山行動小組發言人陳薇仲、基隆市議員陳冠羽等人不滿，認為開發單位沒有實質回覆各界意見，因此拒絕離開會議室，反對進入閉門會議。

由於民眾持續反對進入閉門會議，使得會議程序無法繼續進行，不少環評委員看不下去發言，其中環評委員、成功大學環境工程學系教授吳義林則表示，如果民眾如果覺得意見沒有被回覆，是否可以好好一次整理、讓台電好好答覆一次，讓環評會議繼續進行。

陳椒華則回覆吳義林「很多問題都沒有回答」，吳義林再度要求民眾好好整理一次問題再提問，「不要只說很多問題沒有回答」，但陳椒華卻拒絕。

環評委員、台灣大學森林環境暨資源學系副教授邱祈榮也不滿表示，自己是首次參加四接環評會議，民眾的意見已經經過一整天討論，雖然民眾可能覺得台電沒有回答到問題，但現在環評委員認為已經有足夠資訊討論、審議，大家對這議題很重視也討論一整天，不理解為什麼現在卻要翻盤。

中央大學環境工程研究所特聘教授江康鈺表示，陳椒華一直講說沒有回答，但環評委員今天一整天都在現場、也聽到雙方意見，既然雙方意見都已經在會議裡陳述了，希望可以給內部一點討論時間，讓專家專業審查。

環評委員、台灣大學地質科學系教授劉雅瑄也再三表示，希望會議可以依照程序進行，否則無法進行討論。

不過，旁聽民眾仍拒絕離開會議室，也堅持閉門會議必須讓民眾參與，至今仍在會議室拒絕離開。