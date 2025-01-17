出席四接環評會 謝國樑：盼決策符多數基隆人公益

基隆市長謝國樑今天出席四接環評會議，會後透過新聞稿表示，能源政策走向與決策是中央政府權限，希望中央部會機關最終做出符合多數基隆市民公益的決策。

謝國樑指出，他今天在會議中強調，市府最堅定且重要的立場，是絕不能讓基隆市民的生命、財產與安全受威脅。從地理位置來看，基隆港與基隆市區緊鄰，且基隆港具軍事戰略意義，協和發電廠更新改建應絕對避免設置高風險設施，市府將以最高標準來監督。

在四接東移方案涉及保育區填海範圍變異方面。謝國樑指出，市府希望台電可重新提送審查，確保對水產保育、生態環境及漁業生產的影響降至最低。站在市府立場，必須優先減少污染，並避免因擴大燃氣機組規模，導致溫室氣體排放增加，破壞北台灣地區的環境生態。

針對天然氣發電部分。謝國樑認為，台電新建計畫是260萬瓩的燃氣複循環機組，這對比目前協和電廠燃油發電機組總裝置容量為100萬瓩，可能大幅增加污染量，建議台電必須重新檢討裝置容量，且務必優先考量優化現有機組效能，或增設防污設備，而非擴大燃氣機組規模，避免增加溫室氣體排放，造成基隆地區環境污染，影響市民健康。

他指出，能源政策的走向與決策是中央政府的權限，若犧牲基隆的城市安全與生態環境，形成衝擊與威脅，絕不符合民意期待。因此，市府要求高標、嚴謹、專業的環境影響評估，希望透過出席這次會議，更準確地傳遞基層多數心聲，也表達地方對於四接環評的重視，市府會依法行政，期盼中央部會機關包括經濟部、環境部都能夠重視地方地方民意並能妥善回應，最終做出符合多數市民公益的決策。