四接環評陷停頓 環委投票2案併陳直送大會討論

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），環境部今天再度召開第6次初審，然而反對四接民眾認為因有委員不克出席應延後再審，加上諸多問題未被釐清，因此不願讓環評進入閉門會議環節，審查因此進入停頓。環委也首次透過投票方式，決定本案送環評大會討論。

四接環評初審從早上開始到目前已經超過8小時，但登記發言民眾在國安、操船安全等許多議題上多次認為開發單位台電公司並未清楚說明，以及反方推派委員中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫因有其他行程為能與會，認為本次審查不應再繼續審查，全案應延後再審。

當環評會議進入最後的閉門會議階段時，監督施政聯盟召集人、前立委陳椒華強烈要求開發單位須就所有疑問具體說明，認為很多問題沒有被回答，也痛批主席失職，但當環評委員要求民眾一次性將問題說明時，陳椒華認為已經表達一天了，拒絕再重述問題。

因為現場氣氛火爆，加上環評程序整個被卡住，環評委員吳義林表示，開會前就已經知道陳昭倫沒辦法出席，透過影片方使表達意見也是雙方都同意的做法，結果現在不讓委員進入閉門會議，並不尊重環評制度。

環評委員邱祈榮也罕動氣指出，今天干擾程序的問題不處理，下次還是會發生，「我不知道你們為什麼一直認為今天一定會通過，為何要一直扣環委帽子？」

因為會議無法按照既定程序進行，環評委員首次透過投票方式決定，是之後補正再審（甲案），還是決定建議通過初審或不同意開發意見併陳環評大會討論（乙案），也是環委首次以投票方式決定。

經過現場開票，最終甲乙兩案分別為1票和9票，決議本案併陳通過初審，併送大會審查。