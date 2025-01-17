四接喊話經濟部 謝國樑：盼最終決策符合多數市民公益

基隆市長謝國樑今天出席四接環評審查會，向與會的環評委員、專家學者，及所有關注四接的團體與市民，表達市府立場。會後謝國樑發新聞稿表示，能源政策的走向與決策是中央政府的權限，但若犧牲基隆的城市安全與生態環境，形成衝擊與威脅，絕不符合民意期待。市府會依法行政，期盼環境部最終做出符合多數市民公益的決策。

市府今午發出新聞稿表示，今天會議，謝國樑在現場強調，市府最堅定且重要的立場，是絕不能讓基隆市民的生命財產安全受到任何威脅。他指出，從實際地理位置來看，基隆港與基隆市區緊鄰，且基隆港具有一定程度之軍事戰略意義，協和發電廠更新改建之建設，應絕對避免設置高風險設施，市府將以最高標準來監督這件事。

四接的東移方案涉及保育區填海範圍之變異，謝國樑指出，市府希望台電可以重新提送審查，以確保對水產保育、生態環境及漁業生產的影響必須降至最低。其次，台電亦應審慎規劃這項計畫，恐造成水污染及空氣污染的排放容量。站在市府的立場，認為必須優先減少污染，並避免擴大燃氣機組規模，導致溫室氣體排放增加，破壞北台灣地區的環境生態。

針對天然氣發電部分，謝國樑說，台電的新建計畫是260萬瓩的燃氣複循環機組，這對比目前協和電廠燃油發電機組總裝置容量為100萬瓩，其實很可能將大幅增加汙染量，建議台電必須重新檢討裝置容量，且務必優先考量優化現有機組效能，或增設防汙設備，而非擴大燃氣機組規模。

謝國樑指出，雖然台電聲稱裝置很安全，但根據剛剛環團給他的資料，過去美國德州曾發生天然氣出口設施相關意外，這與台電所要設置的設施是否相關，以及對於航港安全是否有影響，都應有所調查。