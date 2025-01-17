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四接環評爭議 陳駿季表態：盼確保漁業資源

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部今舉行「農漁畜產任君選 金蛇迎春過好年」記者會。圖／農業部提供
農業部今舉行「農漁畜產任君選 金蛇迎春過好年」記者會。圖／農業部提供

環境部今召開協和電廠更新改建計畫（四接環評專案小組第6次初審會議。因四接涉及填海造陸、掩埋珊瑚礁等爭議，引發在地團體、環團反對，農業部部長陳駿季今受訪時被問及四接議題表態，盼開發過程確保漁業資源跟保育不受影響。

陳駿季今出席「農漁畜產任君選 金蛇迎春過好年」記者會。會後媒體採訪他對四接的看法，陳駿季說，目前四接已進到環評階段，希望在開發過程中，能夠確保一些漁業的資源跟相關的漁業的保育，這是農業部的基本立場。

針對農產品物價稍長，水果相較去年大概漲了3、4成左右，陳駿季強調過年期間的供應量絕對充足，不同品項價格波動，主要是因為去年度歷經了4個颱風，分別重創了中南部的一些蔬菜跟水果的產季，因蔬菜復耕比較快，年節的供應價格相對平穩，但像是蓮霧、棗子等水果受颱風影響，產量變少因此價格波動，漁產則牽涉到漁業資源問題，過年期間價格也有波動，但這些波動都在可接受範圍。

至於雞蛋價格持續下探，陳駿季說，現在每天供應量大概是12萬多箱，價格是屬於比較低檔，整個雞蛋價格基本上還是回歸市場機制，農業部政策作為是在源頭協調雞農、蛋農自主調節，冬天雞蛋用量多，農業部樂觀期待雞蛋價格會迅速回穩。

四接 環評 農業部 陳駿季

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