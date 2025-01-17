痛批玩四接「漂綠遊戲」 環團指台電與政府狼狽為奸

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），在數度闖關環評失敗後，環境部於今天再度召開第6次初審。與會環保團體指出，天然氣造成的溫室效應整整大於燃煤超過3成，天然氣有助於減排的研究，背後很多都是石化業者贊助的，如果台電早知這些內幕卻還和業者狼狠為奸，繼續推動這些漂綠計畫欺騙政府欺騙人民，「台電真的非常非常的邪惡」。

蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，自己為基隆跟所有台灣受空汙危害的居民感到非常痛心，因為大家要為一個根本不會減排的政策犧牲。有關於天然氣有助於減排的研究，背後很多都是石化業者贊助的，這樣做出來說天然氣可以減碳的研究能信？根據美國的研究顯示，如果以20年為單位，燃氣的溫室效應整整大於燃煤超過3成，大家以為天然氣會降低碳排，但其實根本沒有。

洪碩辰說，就算今天協和通過了，但是碳排還是會增加，我們為了破壞環境而破壞環境，沒有比這更悲哀了，天然氣就是石化業者賣不完的垃圾，現在我們就是在收這些業者不要的垃圾還沾沾自喜，「然後他們還賺到流湯，順便摧毀我們的環境。如果台電早就知道這些內幕，而且還是跟業者狼狠為奸，繼續推動這些漂綠的計畫，欺騙政府欺騙人民，那只能說台電真的非常邪惡」。

基隆市台灣頭文化協會總幹事張雯玲表示，許多支持四接人士說油轉氣可以成為AI產業駐點的誘因，但是輝達要的是綠電而不是天然氣，本案也違反文資法及海域自然地景保存法，最新的範疇界定也沒有送審，對台電的草率感到非常失望。

荒野保護協會台北分會長游晨薇表示，台灣正在面臨自然海岸逐漸消失的事實，目前全國自然海岸線僅剩43%，基隆更只有13%，大人總說要留給後代美好的未來，但我們需要更多溝通，我們這代享受過時代的紅利，以及生態帶給我們的有趣和快樂，如今卻只能透過講故事給後代而非讓他們親身體驗，

基隆市教師職業工會理事長顧翠琴表示，基隆港是容易受到戰爭攻擊的地方，港嘴放兩個大儲氣槽不就是最危險的嗎？如今中央強權決定基隆市的命運，基隆的自然海岸線也正在逐漸消失，7年工程的海洋汙染如何處理也沒被提到，台電一直以缺電和減少空汙的話術在騙民眾。

基隆市議員陳冠羽表示，下周就是過年了，今天卻是基隆人最悲慘的一天，明明四接就有共榮的方案，但不是改成發電量暴增2.6倍的發電機組，天然氣更也不是RE100的綠電，要求台電放過基隆人。