環評交鋒…基隆在地挺四接：穩定用電 才能爭取AI產業進駐

環境部今召開協和電廠更新改建案（四接）環評審查，正反意見民眾發言踴躍。基隆地方里長、地方團體代表輪番發言力挺四接，強調協和四接環評書3.0版已讓步，填海造地面積縮減、東移，地方都能接受，也期盼穩定供電能促進產業發展、爭取AI等高科技產業進駐基隆市。

外木山漁業永續關懷協會理事長張源堂說，他是土生土長在地人，一個討海囡仔，從小在這片海域抓魚、生活。他認為，台電提出的四接填海造地面積已從1.0版的29.25公頃縮減至3.0版的14.5公頃，並將填海往東修正，拿出誠意要與當地漁民共存共榮，因此他絕對支持國家重要建設。

外木山漁業永續關懷協會理事長理事鄭輝煌也說，台電拿出誠意溝通，3.0版範圍縮小一半，漁民認為可行。

基隆電器裝置業職業工會理事長陳誠修則說，協和電廠燃油機組老舊，基隆人長期忍受空汙，現在協和原址改建成天然氣廠，對減汙減碳有正面效益，雖然他不懂環保，但呼吸的空氣難道不也是環保的一環？而為了促進各行各業發展，尤其基隆市欲爭取AI高科技產業進駐，用電穩定更是不可或缺。他希望四接不要跟三接一樣，在環團持續抗爭下沒完沒了。

彰化縣綠色資源人文保育協會總幹事顏淑女表示，極端的環保可能更不環保，台灣已經是非核家園，能減少空汙的天然氣當然是可以被接受的，呼籲協和四接油改氣應盡快做，讓區域的用電自己發，達成環境公平正義，也提醒台電的電網需要改善，而不要到處蓋新的發電廠。

中山區協和里長張中信說，環保團體汙指地方是為了拿回饋金，如果環團說的是真理，何必要用撥髒水的方式來證明？他身為協和里土生土長60多年，支持任何對環境更友善、空氣不再汙染的發電方式，也期待重大建設厚植國力、帶動經濟。

中山區中山里長羅予廷說，過度保護是否反而造成更大的損失？否則AI產業如何留在台灣？希望台電在確保基隆市供電穩定下，積極爭取輝達進駐基隆。

中山區民治里長黃國偉說，針對台電回饋金問題，國營企業在地方建設都會有相關敦親睦鄰的經費，而非中山區獨有，自己住在外木山37年，過去多年也沒看到環保團體為地方做什麼事，「台灣就這麼大，飛彈一來到哪都一樣。」

基隆市里長聯誼會前總會長陳炳楠說，台中中火以氣換煤，在地里長很支持，基隆則是以氣換比燃煤更嚴重的油，地方有什麼好反對？協和原地改建能減少環境破壞、減少空汙，因此得到地方支持。

潛水教練王銘祥說，自己原本是四接反對方，與守護外木山行動小組站在一塊，理由是原方案填海造陸的範圍太大，確實會影響珊瑚礁生態，後來他看到台電縮減方案讓步，如今反對的理由已經消失，因此他今天不為說服環評委員而來，是要說服昔日戰友，不要一直為反對而反對，不要變成極端的環保主義者。