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四接環評…陳椒華不肯站發言台引騷動 籲委員勿當基隆港殺手

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
監督施政聯盟召集人、前立委陳椒華在四接環評第6次初審會議發言。記者李柏澔／攝影
監督施政聯盟召集人、前立委陳椒華在四接環評第6次初審會議發言。記者李柏澔／攝影

第四天然氣接收站環評第6次初審會議今登場，會前正反意見激烈交鋒，今亦多達42名民眾登記場內發言，坐滿會議室。監督施政聯盟召集人、前立委陳椒華不願站在發言台，堅持站在會議桌前方，一度引起現場騷動，她認為在國防、安全疑慮未被釐清前，台電資料無法服眾，環評委員不該背書，成為基隆港殺手。

陳椒華說，剛剛發言民眾都站得離環評委員很遠，讓她非常難過，她希望站在環評委員看得到她、她也看得到環評委員的地方發言，更批評環境部換了漂亮場地召開環評會議，跟公民的接觸卻退步。

陳椒華指出，先前中火、七接環評都是一次性碾壓通過，今天四接環評安排一整天審議，預期將也會是碾壓性過關，她呼籲在場的環評委員不該成為基隆港殺手。

她強調，港務公司提出的疑慮未被討論，台電提出的資料令人無法信任，「各位環評委員難道還要背書？」台電應把疑慮交代清楚，才交由環評委員討論、決定，今天不該草率通過。

台灣健康空氣行動聯盟趙慧琳也堅持不站在發言台。她說，德國綠色和平去年12月提出最新報告指出，天然氣的巨大意外真相遭到掩蓋，全世界天然氣接收站爆炸意外只有真相的15到20分之1，也就是幾乎15倍、20倍的爆炸意外被掩蓋，美國綠色和平也稱天然氣接受站一年造成的經濟損失、人員死傷高，因此她主張四接興建要做經濟衝擊、健康風險評估。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲則質疑國防安全問題。她表示，台電的環評書對於四接接近軍港的選址問題隻字未提，沒經過專業評估，也沒有國防部意見。

陳薇仲也說，國際研究指天然氣接收站基礎設施的高度集中性具備爆炸風險，1.6公里內都必須淨空，但四接卻蓋在軍港的1.6範圍之內，置國家安全於不顧。且基隆港在歷史上皆為兵家必爭之地，也有報導指稱中國已鎖定台灣能源設施作為主要攻擊目標，這些就是潛在威脅，這些都需要國防部意見。

她說，環境部長彭啓明日前曾說若專業把關有遺漏，環評就不該通過，因此她主張今天應退件，要求台電補件重審。

監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣健康空氣行動聯盟趙慧琳不願在發言台發言，場面一度混亂。記者葉冠妤／攝影
監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣健康空氣行動聯盟趙慧琳不願在發言台發言，場面一度混亂。記者葉冠妤／攝影

四接 國防部 基隆港 環評 陳椒華

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