批四接環評程序瑕疵、缺公信力 黃珊珊：基隆人很可憐

環境部17日召開協和電廠更新改建案（四接）環評審查，民眾黨立委黃珊珊出席會議時強調，四接計畫涉及的議題攸關國家能源政策、環境保護及地方發展，期望未來相關程序更加公開透明，真正回應民眾關切。

黃珊珊指出，四接計畫在環評範圍與地點調整後，卻未重新規劃或評估，程序透明度令人質疑，基隆市政府對相關變更表達不同意，但台電仍執行相關調整，忽視地方政府的意見，呼籲環評程序應嚴格遵循法律規定，確保程序的公正性與透明度。

黃珊珊強調，地方政府在此類計畫中擁有重要的同意權。然而，經過訴願與相關程序後，地方意見未被充分尊重，她認為這是極不恰當的做法，呼籲相關單位應正視地方政府與民眾的聲音，避免決策與實際需求脫節。

針對外木山小組提出的國防安全、漁業產業及港區安全等疑問，黃珊珊表示，這些問題至今仍未獲得台電具體回應。她批評台電在模擬測試中，透過調整參數讓原本不合格的結果變為合格，這樣的做法缺乏公信力，難以令人信服，基隆人真的很可憐。

黃珊珊指出，行政院表示若環評未通過，並無替代方案，這反映出對專業與科學的忽視，質疑政府是否充分考量全國電力配置與天然氣接收站建設的長期戰略規劃，特別是在基隆作為國門且鄰近軍港的特殊地理位置下，相關決策應更加審慎。

黃珊珊提到，台電近期積極尋求地方支持，但仍未有效回應民眾與環保團體的疑慮。她認為，僅以「油改氣」作為改善空汙的訴求，無法真正解決基隆居民的環保與安全顧慮。

黃珊珊呼籲，環評委員能夠秉持專業，充分聽取地方政府與民眾的聲音，並對安全疑慮、替代方案及環評過程中存在的問題進行深入討論，確保環評結果具備公信力，並能兼顧環境與發展需求。