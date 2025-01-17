四接環評今日對決 謝國樑現身籲最高標準把關

環境部17日召開協和電廠更新改建案（四接）環評審查，環保團體整理出多項開發單位的提案內容，指出其部分與法律相抵觸或與事實不符，堅決反對。基隆市長謝國樑也親自到場，強調電廠改建攸關基隆市民生命財產安全，也對未來航港及生態變遷產生深遠影響，呼籲環評委員以專業態度、環境保護及產業發展為出發點，替市民把關。

台電基隆協和電廠第四天然氣接收站（四接）今日上午舉行第六次初審會議，環境部安排全天審查，並邀請正反雙方各三位專家學者共同討論。基隆市政府則由市長謝國樑親自出席，表達地方意見。

環境部原定上午9時30分召開環評會議，但因登記旁聽人數高達77人，原本僅開放正反雙方各10人發言的安排引發環保團體不滿。最終決議，允許9時30分前簽到的42名民眾均可發言，環評審查會議約於10時正式開始。

謝國樑指出，四接案不僅涉及基隆市的生態環境、市民安全及產業發展，還可能影響未來航港運作及生態變遷。他特別提到，填海造陸計畫涵蓋水產動植物保護區，且目前初審基地範疇與2020年9月核准的範疇不符，為確保基隆市政府能順利完成相關審查，建議台電重新檢討方案並強化防污設備，以避免增加溫室氣體排放。

謝國樑強調，協和電廠的地理位置緊鄰基隆港及民眾居住區，具有軍事戰略意義，因此應避免設置高風險設施，基隆市民的生命財產安全不容威脅，必須以最高標準把關，確保市民安全無虞。