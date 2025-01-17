四接補件兩度展延 協和填海造陸仍是唯一方案

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），在數度闖關環評失敗後，環境部於今天再度召開第6次初審。雖然本次距離上次審查已超過1年，也補充海域生態、操船安全及港埠營運議題等相關調查與評估，但開發單位台電仍強調四接是唯一方案，沒有其他替代方案。

台電原規畫填海造陸29.8公頃，原本先減至18.3公頃，但數度闖關環評失敗，2022年7月再減至14.5公頃，並將填海區東移至LNG卸收站港池內。不過，第5次初審時，出現委員逕自更換會議室審查的黑箱事件，因此未作成結論；當時台電為暫避風頭，2次申請展延補正期限，最後於去年12月5日補正資料，距離上次審查已逾1年。

本次環評因爭議龐大，環境部採取正反雙方各推選3名外部委員參與環評的方式，台電本次補正資料也特別製作了協和發電廠更新改建計畫「摘要本」，讓外部委員對於各界最關注的海域生態、操船安全及港埠營運議題上了解相關補充調查與評估，也為本案的審查過程提供更高效的切入點，成為與各方溝通的橋樑。

海域生態部分，規畫生物空間營造採設置消波艙、投放具生態孔隙的消波塊等設施，以提供良好的遮蔽及有利生物生長環境。進行珊瑚復育外，亦可讓海岸海流本就存在的各類生物幼苗補充機制在計畫區自然發生（地形洄流有利著苗），並經過環境條件的篩選，讓此區重新回到岩礁生態系的運作法則，以求長遠岩礁生態系的自然循環。

LNG船進港船次少且透過訂定作業規定及有效管理，可有效分流，絕不塞港，且惡劣天候情況下絕不會進港亦不會錨泊。 LNG是極低溫（-162度），儲槽內沒有氧氣無法燃燒。且天然氣比重輕，一洩漏時會向上逸散，無法聚集爆炸所需濃度5至15%，另須有效火源方能引燃，全球數百座同型儲槽從未發生過爆炸。

台電強調，北東電網2025用需求約達600萬瓩，且未來需求持續成長，未來協和除役後，只剩和平電廠130萬瓩；本案機組四油換氣，粒狀物排放由每度0.056公克降為0.006公克；碳排放由每度0.734公斤降為0.365公斤，空汙減量96%，碳排減量52%。在提供相同穩定供量能下，更新改建確實對減汙與減碳有正面效益，本計畫有其必要性。

然而本案距離上次審查已逾1年，在廠址替代方案、發電方式替代方案、供氣替代方案以及填海造地替代方案等在本次開發單位報告中雖有更多說明，但台電仍強調現地改建、以氣換油是唯一方案。