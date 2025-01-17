四接環評限制20人發言挨轟 經調整民眾發言估將逾2小時

台電第四天然氣接收站（四接）今再召開第6次初審，由於本案涉及重大，今天登記旁聽發言民眾高達77人，由於場地與時間有限，本次環評原限制正反雙方僅各10人發言，但引起與會民眾不滿。經協調後9時30分前到場簽到的42人均可發言，若以每人3分鐘的慣例計算，本次登記發言時間將超過2小時。

根據環境部統計，已透過網路報名登記發言人數高達77名，但因空間與時間有限，本次環評原本將限制正反雙方只能各10人發言表示意見，但現場環保團體抗議，今天會議排了一整天，時間理論上非常充裕，不該限制只能各10人發言。

環團指出，環境部長彭啓明昨天還稱要擴大參與，盡可能讓更多專業人士參與審查機制，認為不該用人數限制來限縮發言空間。過去中科四期審查時，也曾有單次會議有40多人發言的經驗，應該讓所有登記的人都能發言。

在環境部與現場民眾協調後，已透過網路報名並在9時30分前到場簽到的42名民眾均可進入環評現場發言，以過去每人3分鐘的發言時間計算，本次登記發言時間將超過2小時到中午，針對海域生態、操船安全及港埠營運議題等正式審查將在下午才會進行。