四接環評今對決…正反劍拔弩張 謝國樑出席場外民眾聚集

台電協和電廠改建四接第六次環評初審今天上午9點半在環境部登場，守護外木山行動小組號召民眾站出來，一起到環境部外「反四接」填海造陸，會前台電、經濟部大動作動員工商界、里長「挺四接」，市長謝國樑也要親自到場，正反雙方對決，風雨欲來。

謝國樑今天上午9點半將參加環評，環團希望他戰到底全程參與，謝國樑原本下午2點半要出席文觀局活動，已確定改由副市長邱佩琳參加，排開時間，看現場狀況參與。

對於四接基隆正反兩方各有立場，環團表達反四接態度，守護外木山行動小組召集人王醒之今天說，至今台電仍然堅持填海造地，毫不考慮評估其他替代方案，今天號召民眾上午9點到環境部集結，希望民眾一起參與，要求環評委員審查務必堅守環評，一起挺環境，team環境。

地方環團「永續海洋外木山工作室」執行長張哲源今天表示，台電要在這邊填海、蓋堤防，整個海域的魚都滅了，整個海流環境都巨大變化改變，魚3年都不會回來。

工商界則認為蓋四接才不會缺電，有利產業發展。基隆商總理事長鄭錦洲說，基隆目前有大武崙、六堵工業區，另規畫在五堵成立第3個工業區，鎖定招商電子業救經濟。招商首要面對的問就是電從哪裡來？台電說明開發面積已縮小，不會妨礙航運安全，同時允諾先供電基隆，有剩再轉到雙北，工商界才出面發聲相挺。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，四接一直在討論，也延宕5、6年，台灣的工業、產業、民生用電一直在增加，用電是大家所需求的，應該站在雙贏的角度，台電已有很多改善作法，也有專業的模擬試驗，正反雙方都應各退一步，在減少環境的衝擊時，也讓民生、產業用電夠，但影響到漁民的部分，台電也應該有相當回應。

協和所在地的中山區24名里長，15日出面挺四接，基隆市全市里長聯誼會前總會長陳炳楠說，從燃燒重油改為天然氣，大大減少汙染為何不支持；且為原地改建並非新增廠區，對地方影響不大。

地方民代對於今天環評會議，也各有期待，國民黨市議員藍敏煌表示，四接可能帶來的汙染，並非綠電，填海造陸範圍過大恐衝擊環境及生態，市長今天表達反對立場，維護基隆人的權益。基隆的產業要朝低汙染、高附加價值發展，打造綠色永續城市的願景。

民進黨市議員施偉政說，希望謝國樑在環評會議支持四接，因為基隆市的未來需要用電，像謝國樑提出全面更換電動巴士、公益青年電動機車計畫，謝還想爭取輝達進駐基隆，更何況未來還有基隆捷運建設，希望謝國樑不要讓基隆成為用電的最末梢。