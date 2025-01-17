環評審議今登場 台電邀集專家替四接背書

四接環評審議今登場，繼工商界、里長們出面挺四接後，台電昨邀學者分別就海洋生態、操船及水工模擬、航運影響及儲槽安全等面向替台電背書；守護外木山行動小組也邀專家學者召開記者會，強調協和外海的條件不適合設置ＬＮＧ港，四接案應暫緩或退回。

為了讓四接環評能過關，台電近日動作頻頻，除了基隆工商界首次表態支持四接外，又再發動基隆廿四位里長出面力挺四接，支持協和電廠「以氣換油」，昨再找來學者專家，輿論造勢一波接一波。

海大商船系教授黃俊誠也說，在拆除西防波堤、加嚴ＬＮＧ船進港的風速條件為每秒十米的條件下操船模擬，高風險案例已降為零。

至於最多人關注的天然氣儲槽安全問題，雲科大環安系教授徐啟銘說，儲槽五大安全設計，要爆炸非常困難，況且規畫儲槽位置與鄰近地區中間隔了一座山，等同於天然屏障。

守護外木山行動小組召集人王醒之反駁，指台電委託海大重新做了一次操船模擬試驗，把示性風速從每秒十二米調降為十米，同時也調降了相應的流速、波高，最後得到所謂安全的結果，讓人無法信服。

南昌船務代理有限公司負責人曹育民指出，協和ＬＮＧ碼頭規畫位置在基隆港的進港防波堤邊，每次ＬＮＧ船進港得加速後緊急煞停，每次進港都冒著極大的風險。