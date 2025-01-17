謝國樑允赴環評 環團：盼戰到底

四接環評初審今闖關，基隆市長謝國樑、台電董事長曾文生都將親自率隊出席，正反兩方直球對決。守護外木山行動小組召集人王醒之強調，希望謝國樑不只出席，還能「全程戰到尾」，勿僅表達意見就離去。基隆市府回應，「市長會以表達清楚立場為原則」。

謝國樑前天原本表示將由副市長邱佩琳代他出席環評初審會議，並稱「不管是我或其他人出席，市府立場都是一樣的。」不過昨突然決策急轉彎，宣布將親自出席環評會。

謝國樑表示，中火環評時，台中市長盧秀燕指派副市長黃國榮與會，本來決定由邱佩琳出席是比照，也希望建立模式，避免外界做文章；只是邱代他出席的消息發布後，主流媒體評論認為自己應到場，思考過後決定出席環評會議。

「我們肯定謝市長決定出席」王醒之說，謝國樑決定出席，公民團體給予肯定，但若要得到百分之百的肯定，希望謝能夠全程參與。他也說，ＡＩ產業要的是綠電，建議謝除在現場表達對四接的疑慮，也應鄭重呼籲台電把協和電廠直接轉型為再生能源或地熱電廠，而非先轉型燃氣電廠過渡，才能夠讓基隆市從百年的化石燃料電廠中解脫。

曾文生表示，台灣需要供電的穩定與韌性，這是環評審查過程中很重要價值，不應該被忽略，台電鍥而不捨希望通過四接環評，就是台電有供電穩定的責任，如果一直延宕，要付出的代價就是供電的穩定。

至於如果環評又沒過關是否有替代方案？他強調，台電就是因為「手上選擇有限」，會努力說服環評委員，並重申協和電廠更新改建有其必要性。