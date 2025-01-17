環境部槓經濟部？ 四接爭議 彭啟明：我不是小弟

台電第四天然氣接收站環評第六次初審今登場，不過守護外木山行動小組爆料，指經濟部長郭智輝曾稱「四接環評基本上已經通過」，還指責彭啓明「搞不定環團」。

對此，彭啓明前天晚間在臉書還原和郭智輝的談話過程，強調「我從來沒有覺得我是哪個部會的小弟」；郭智輝則緩頰說，和彭啓明都是內閣閣員，沒有大跟小的問題。

守護外木山行動小組表示，日前有媒體曾報導郭智輝在一場工研院內部會議上，公開指責彭啓明「搞不定環保團體」，甚至直接表示「那些藻礁有什麼用，就是嚕掉就好了」，在媒體採訪四接議題時還脫口而出「這個環評的部分，我想基本上他已經環評過了」，不禁讓人擔心，環境部與經濟部是否已有內部協議，準備將四接「嚕過去」。

對此，彭啓明表示，去年八月初到新竹參訪工研院，當時和郭智輝閒聊，郭詢問「藻礁保存的效益是什麼？」當時已向郭部長解釋其生態鏈價值與環境意義，也獲得他的理解，因為「藻礁不是用來嚕的，藻礁是要珍愛的。」

至於郭智輝是否曾表示「四接環評案基本上已經過了」？彭啟明強調，環境部長並不需要搞定環團，此事並非事實，應為一時口誤。

彭啓明還說，身為環境部部長，與經濟部部長同為內閣閣員，各有各的職掌需要相互尊重，也需要彼此合作相互協調，才能真正做實事來造福人民。進入政府機關服務的近八個月，「我從來沒有覺得我是哪個部會的小弟」，更何況，自己出生就是長子，從小到大都擔任領導職務，極少擔任過副手，「請不要叫我小弟」。

彭啓明表示，四接環評確實存在爭議，是否通過環評，沒有預設任何立場，對於這次的審查，不希望環評受到民粹或政治的干擾，會盡可能讓更多專業人士參與審查機制。

郭智輝昨出席「國家生技醫療品質獎」年度授獎暨「ＳＮＱ國家品質標章」授證時表示，的確曾與彭啓明討論藻礁議題，但對於被指認為藻礁「嚕掉就好」，自己「完全沒印象」，「我認為應該不是我們兩個人的對話」。

對於彭啓明稱「請不要叫我小弟」，郭智輝則說，工作上只有互相合作，推出福國利民的政策來執行，是內閣閣員必須要有的態度，自己與彭啓明沒有誰大誰小，希望大家能夠了解。