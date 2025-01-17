聽新聞
0:00 / 0:00

環境部槓經濟部？ 四接爭議 彭啟明：我不是小弟

聯合報／ 記者李柏澔林海／台北報導
郭智輝（左）、彭啓明去年八月出席活動，曾討論藻礁。圖／工研院提供
郭智輝（左）、彭啓明去年八月出席活動，曾討論藻礁。圖／工研院提供

台電第四天然氣接收站環評第六次初審今登場，不過守護外木山行動小組爆料，指經濟部長郭智輝曾稱「四接環評基本上已經通過」，還指責彭啓明「搞不定環團」。

對此，彭啓明前天晚間在臉書還原和郭智輝的談話過程，強調「我從來沒有覺得我是哪個部會的小弟」；郭智輝則緩頰說，和彭啓明都是內閣閣員，沒有大跟小的問題。

守護外木山行動小組表示，日前有媒體曾報導郭智輝在一場工研院內部會議上，公開指責彭啓明「搞不定環保團體」，甚至直接表示「那些藻礁有什麼用，就是嚕掉就好了」，在媒體採訪四接議題時還脫口而出「這個環評的部分，我想基本上他已經環評過了」，不禁讓人擔心，環境部與經濟部是否已有內部協議，準備將四接「嚕過去」。

對此，彭啓明表示，去年八月初到新竹參訪工研院，當時和郭智輝閒聊，郭詢問「藻礁保存的效益是什麼？」當時已向郭部長解釋其生態鏈價值與環境意義，也獲得他的理解，因為「藻礁不是用來嚕的，藻礁是要珍愛的。」

至於郭智輝是否曾表示「四接環評案基本上已經過了」？彭啟明強調，環境部長並不需要搞定環團，此事並非事實，應為一時口誤。

彭啓明還說，身為環境部部長，與經濟部部長同為內閣閣員，各有各的職掌需要相互尊重，也需要彼此合作相互協調，才能真正做實事來造福人民。進入政府機關服務的近八個月，「我從來沒有覺得我是哪個部會的小弟」，更何況，自己出生就是長子，從小到大都擔任領導職務，極少擔任過副手，「請不要叫我小弟」。

彭啓明表示，四接環評確實存在爭議，是否通過環評，沒有預設任何立場，對於這次的審查，不希望環評受到民粹或政治的干擾，會盡可能讓更多專業人士參與審查機制。

郭智輝昨出席「國家生技醫療品質獎」年度授獎暨「ＳＮＱ國家品質標章」授證時表示，的確曾與彭啓明討論藻礁議題，但對於被指認為藻礁「嚕掉就好」，自己「完全沒印象」，「我認為應該不是我們兩個人的對話」。

對於彭啓明稱「請不要叫我小弟」，郭智輝則說，工作上只有互相合作，推出福國利民的政策來執行，是內閣閣員必須要有的態度，自己與彭啓明沒有誰大誰小，希望大家能夠了解。

台電 四接 彭啓明 環評 藻礁 郭智輝

延伸閱讀

四接環評明登場 彭啓明：審查機制決定「若有人翻桌非國家之福」

刪千億撥補恐衝擊電價 郭智輝：台電財務將大受打擊

在野刪總預算恐衝擊電價 郭智輝：台電財務大受打擊

報導指郭智輝稱藻礁嚕過去就好 彭啓明：要珍愛

相關新聞

環境部槓經濟部？ 四接爭議 彭啟明：我不是小弟

台電第四天然氣接收站環評第六次初審今登場，不過守護外木山行動小組爆料，指經濟部長郭智輝曾稱「四接環評基本上已經通過」，還...

環評審議今登場 台電邀集專家替四接背書

四接環評審議今登場，繼工商界、里長們出面挺四接後，台電昨邀學者分別就海洋生態、操船及水工模擬、航運影響及儲槽安全等面向替...

謝國樑允赴環評 環團：盼戰到底

四接環評初審今闖關，基隆市長謝國樑、台電董事長曾文生都將親自率隊出席，正反兩方直球對決。守護外木山行動小組召集人王醒之強...

環評審查今日登場 台電：四接延宕不利穩供電

環境部今（17）日審查協和電廠更新改建案（四接）環評，台電董事長曾文生昨（16）日親上火線，率領專家學者出面力挺四接，他...

市長謝國樑出席環評...綠議員盼支持四接 別讓基隆成用電末稍

環境部17日召開「協和電廠更新改建計畫（四接）」環境影響評估報告第6次初審會議，基隆市長謝國樑今天改變決定，決定出席。民...

謝國樑明出席四接環評 2026可能對手童子瑋今晚談看法

台電在基隆推動的「四接」開發案17日開環評初審會議，國民黨籍基隆市長謝國樑將出席，表達市府立場。民進黨籍議長童子瑋今天說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。