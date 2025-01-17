環評審查今日登場 台電：四接延宕不利穩供電

經濟日報／ 記者江睿智胡順惠／台北報導
台電。聯合報系資料照
台電。聯合報系資料照

環境部今（17）日審查協和電廠更新改建案（四接）環評台電董事長曾文生昨（16）日親上火線，率領專家學者出面力挺四接，他強調，四接若一直延宕，要付出的代價就是電網與供電穩定，供電韌性重要價值不能在環評裡被忽略。

四接環評案今日預料將激烈攻防，基隆市長謝國樑將親自出席，長期反對開發的環保團體也會出席表達意見，台電將以供電穩定為由，捍衛四接開發案，正反雙方預料將激烈攻防。

曾文生昨日表示，在環評過程，有一個重要價值不該被忽略，就是供電的穩定與韌性，用電持續成長，既有供電設施也都有一定年限，台電積極推動協和更新的理由不在營利，而是為了貫徹供電的責任。台電會持續努力向社會說明，協和更新計畫有必要性。

四接開發案已開過五次專案小組初審會議，今天是第六次。台電在2022年提出協和更新3.0「東移方案」，持續與學者專家深入合作，希望兼顧海洋生態及港口安全等面向要求。

海洋大學水產養殖系教授李孟洲表示，樂見台電將填地東移，也很高興看到台電提出復育計畫。

環團近日也多次召開記者會，要求環境部表態，捍衛環境，別當經濟部的小弟。環境部長彭啓明在臉書上表示，他從小就是長子，從小到大都擔任領導職務，極少擔任副手，請不要叫他小弟。

彭啓明強調，重大開發計畫都須通過環評審查，四接環評確實存在爭議，環境部對於是否通過環評並無預設立場，對於此次審查，態度只有兩點，一是專業審查，不希望受到民粹或政治干擾；二是擴大參與，盡可能讓更多專業人士參與審查機制。

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