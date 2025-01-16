市長謝國樑出席環評...綠議員盼支持四接 別讓基隆成用電末稍

環境部17日召開「協和電廠更新改建計畫（四接）」環境影響評估報告第6次初審會議，基隆市長謝國樑今天改變決定，決定出席。民進黨市議員施偉政說，支持謝出席，並希望謝支持四接，不要讓基隆成為用電的最末梢。

謝國樑14日宣布將由副市長邱佩琳，帶領市府團隊出席環評會議，15日態度鬆動，16日決定親自出席。施偉政譏諷謝國樑罷免投票前與環保團體如膠似漆，罷免後不出席環評，形同把環保團體當免洗筷丟了，現在又要出席，是打算把免洗筷撿回來，洗一洗再用嗎？

基市府發言人呂謦煒回應，市府的立場一貫，不因任何人出席或不出席而有所不同。謝國樑出席環評會議，將完整表達市民心聲給中央，盼中央能回應民意，符合基隆市民的期待。

施偉政說，希望謝國樑在環評會議支持四接，因為基隆市的未來需要用電，像謝國樑提出全面更換電動巴士、公益青年電動機車計畫，謝還想爭取輝達進駐基隆，更何況未來還有基隆捷運建設，希望謝國樑不要讓基隆成為用電的最末梢。

民進黨市議員張之豪質疑謝國樑一邊對用電大戶輝達招商，一邊反四接建設，自相矛盾，就算再蓋核能發電廠，也緩不濟急。說到底，真正要「用愛發電」的恐怕是謝國樑。

國民黨市議員藍敏煌則說，若輝達能進駐基隆，代表基隆的產業朝數位科技轉型，這類產業的特點是低汙染、高附加價值，符合基隆打造綠色永續城市的願景。四接可能帶來的汙染，並非綠電。