謝國樑明出席四接環評 2026可能對手童子瑋今晚談看法

台電在基隆推動的「四接」開發案17日開環評初審會議，國民黨籍基隆市長謝國樑將出席，表達市府立場。民進黨籍議長童子瑋今天說，環評若通過，他會基於職責確保負面影響降到最低。如果沒過，他也會思考還能從哪些面向改善發展條件，回應工商業界的需要。

謝國樑2026年競選連任市長，童子瑋被視為強勁對手。童今晚在臉書貼文表達對四接的看法，指四接爭議已經延續很長的時間，如果民眾對這個案子還有疑慮，希望能夠更加了解，謝國樑會出席環評，可以聽聽謝的想法。守護外木山行動小組召集人王醒之的臉書，也有很多對環境的關懷及相關論述，大家可以去了解看看。

民眾如果想知道支持的看法，童子瑋指及協和電廠所在地的中山區里長長聯誼會，已表達支持的聲音，關心的市民走進里長的辦公室聽聽看，也是一個參與的體驗。

童子瑋說，他也看見漁會支持四接，基隆六大工商團體也表達，因應AI時代的來臨，用電需求將會提高，這也是台電的立場，正反這些意見都是民主社會的關鍵聲音。

童子瑋表示，國家重大開發計畫都必需通過環評審查，這是法律義務和責任。審查必須講求環境專業以及獨立性，現在的委員名單相當完整，從台大、政大、成功、中央、陽明交通大學、海洋大學等學校，包含工程、地政、生物等專業領域。作為基隆市的議長，他認為想尊重專家審查的決定，是對程序的尊重跟素養。

童子瑋說，作為關心地方發展的一分子，他也認為基隆在產業發展上，確實已經缺乏嶄新的格局跟建設，就像他一直不斷提到的「捷運進基隆」，其實也是在思考，如何讓這座城市獲得新的機會。四接議題能有機會繼續前進，相信對基隆市民來說，是一個擺脫不確定，看見確定未來的新年氣象。

童子瑋指在環評結束後，如果通過，他會在他的職責範圍內，了解工程狀況，確保對地方的負面影響降到最低，並爭取對基隆產業更有利的方向。如果沒有通過，他會思考地方還能從哪些面向改善發展條件，回應工商朋友的需要。希望這個環評的決定，並不是四接的終點，而是基隆在城市發展路上，能夠擺脫爭議、確立方向、再次起步的起點。