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綠批謝國樑對輝達招商又反四接矛盾 藍稱不衝突

中央社／ 基隆16日電

民進黨基隆市議員張之豪今天指出，基隆市長謝國樑一邊對用電大戶輝達招商，一邊要反四接電廠，自相矛盾。國民黨基隆市議員藍敏煌表示，不僅毫無衝突，反而相輔相成。

環境部明天將召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第6次初審會議。基隆市政府發言人呂謦煒指出，市府立場一貫，不因任何人出席或不出席而有所不同，謝國樑將出席環評會議，將完整表達市民心聲給中央，盼中央能回應民意，符合基隆市民的期待。

民進黨基隆市議員施偉政表示，謝國樑在罷免投票前與環保團體如膠似漆，罷免後就將環保團體當免洗筷丟了，現在是打算把「免洗筷」撿回來，洗一洗再用嗎。

施偉政說，希望謝國樑出席環評會議表達支持四接，因為基隆市未來許多政策都需要用電，包含謝國樑提出的全面更換電動巴士、4年5萬輛公益青年電動機車計畫及爭取輝達（NVIDIA）進駐基隆等，更何況還有基隆捷運建設，希望謝國樑做出的決定，不要讓基隆成為用電的最末梢。

張之豪表示，謝國樑一下不要、一下又要參加環評會議，被人說是急轉彎，這是小看謝國樑了，互相綁架、互相利用的關係，繼續拉扯下去，再有九彎十八拐，都不會令人意外。

張之豪指出，現在利空出盡了，謝國樑一邊對用電大戶輝達（NVIDIA）招商，一邊要反四接電廠，自相矛盾，就算再蓋核能發電廠也緩不濟急。說到底，真正要「用愛發電」的恐怕是謝國樑。

對於有人質疑謝國樑反對四接卻積極對輝達招商，藍敏煌表示，不僅毫無衝突，反而相輔相成，展現市府以環境永續與經濟發展並重的施政理念。

藍敏煌說，輝達若能進駐基隆，代表基隆正在朝數位科技、高端產業的方向轉型，這類產業以低污染、高附加值為特點，符合基隆打造綠色永續城市的願景。

針對四接，藍敏煌指出，四接可能帶來高污染、低收益，輝達若能落地基隆，不僅創造就業機會，更有助於吸引相關產業鏈進駐，帶動基隆經濟結構升級。

四接 環評 謝國樑

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