即時短評／謝國樑決定從善如流 難免招致決策反覆之譏

挺過罷免案考驗，基隆市長謝國樑朝執政目標前進，理當更無「後顧之憂」，是否出席四接環評會議態度反覆，令外界錯愕。其實正也因為歷經罷免案洗禮，謝國樑更能虛心傾聽各方意見。或許有人批評他決策說變就變，但也可解讀是從善如流。

反對台電填海造地興建四接的公民團體，13日到基市府門口呼口號，促請謝國樑親自出席17日的四接環評第6次初審會議。場景拉回去年10月24日的台中市政府門口，也有一群環團成員，籲請台中市長盧秀燕率隊出席中火2期環評大會。

盧秀燕最後並未現身7天後的中火環評大會，指派副市長代表出席。謝國樑14日比照中市，宣布由副市長邱佩琳帶領市府團隊參加環評會議，主要理由就是想建立藍軍執政縣市的模式，避免有心人激藍軍「賽車」。況且不論是他出席，或是副市長代表與會，不都是提出同樣的主張嗎？

2022年11月26日勝選之夜，謝國樑跪謝上帝，也感謝民眾支持。上任之後意氣風發，希望帶領團隊貫徹執政願景。1年過後罷免勢力集結，謝國樑輕忽失算，險些在狂風巨浪中翻船。俗話說不經一事，不長一智，挺過罷免風潮的謝國樑，施政身段和手腕都做了調整。

四接環評即將登場，支持和反對陣營各自造勢。基隆工商團體和電廠所在地的中山區里長聯誼會，先後表態挺四接。守護外木山行動小組等公民團體多方表達訴求，甚至到市府門口喊話。2026年仍有一場選戰，正反民意對立，謝國樑會陷入長考，外人不難理解。

盧市府前例原是謝國樑脫困巧門，自認沒有改變立場，副市長也能忠實表達市府立場。只是輿論建言，謝國樑認為也不無道理，在與團隊討論過後，決定暫且承受決策反覆之譏，回應他所重視的「民意」。