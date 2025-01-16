快訊

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

四接環評明登場 彭啓明：審查機制決定「若有人翻桌非國家之福」

中央社／ 台北16日電
環境部長彭啓明。本報資料照片
環境部長彭啓明。本報資料照片

台電第四天然氣接收站環評第6次初審17日舉行，環境部長彭啓明今天說，他也不知道結論是什麼，請公民團體、開發商做好準備，聽懂對方充分回應，讓裁判（環評審查）做決定。

環境部臉書「彭部長talk talk」今天直播，針對17日將進行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第6次初審會議，彭啓明與環境部主秘蔡孟裕就環評機制對話，盼各界了解審查運作實況。

蔡孟裕說，其實環評審查是裁判的角色，開發商必須把開發位置的相關資料、所調查環境的資料、為什麼非在這個地方開發，好好說服環評委員；不同意見的團體也要有充足理由、科學資料，互相在平台上討論是否真的會對環境造成重大不良的影響。

他表示，這是台灣社會長久以來，好不容易建立大家還可以信任、溝通的平台，希望各界支持這樣很公開、公平的審查機制。

彭啓明臉書貼文補充，17日是最多人、有15名委員可出席，所以17日召開，台電推薦的3名專家均可出席，公民團體推薦的3名，2名可出席，另1名無法出席，會議中會播放意見，台電仍須具體回應。

彭啓明表示，明天可能就是個比賽，不論是公民團體、台電開發商，要好好做好準備，要聽懂對方，做好該有的回應，不能沒有回應，反彈會更大，一定要充分回應，最後讓裁判決定是怎麼樣，「我也不知道明天結論是什麼」，但若有人翻桌，這也不是國家之福。

彭啓明說，有環團質疑環評黑箱作業，結論預先寫好。蔡孟裕表示，不可能。彭啓明又問，是不是部長交代可以過或不能過。蔡孟裕說，從來沒有部長或是過去長官、署長等會去交代，「不能交代，也不可能交代」。

蔡孟裕表示，整個環評審查是公開透明、全程直播，不可能長官下指導棋或是黑箱，其實共有21名委員，每個人的專業、關心都不一樣，所以不是任何一個人可以影響的，而主席扮演重要角色，要請開發單位具體回應，最終由環境影響評估審查委員會共同審議做出結論，站在機關的角度，都尊重及支持。

蔡孟裕補充，結論不可能預擬，因為實況運作是採取「共筆」措施，一般有4、5人以上，現場立刻聽打哪些委員說了什麼、哪些必須放入結論，然後彙整到資深的科長處，最後形成審查案件的結論，並貼到大螢幕上，讓所有委員確認是否是其原意，並做修正。

台電 四接 彭啓明 環評

延伸閱讀

報導指郭智輝稱藻礁嚕過去就好 彭啓明：要珍愛

四接明再闖環評 彭啓明重申：環境部不是經濟部小弟

國旅拿備品竟索價百元 彭啓明：第一次聽到、不干預業者定價

影／四接環評周五舉行 彭啟明盼正反方尊重環評制度

相關新聞

四接環評明登場 彭啓明：審查機制決定「若有人翻桌非國家之福」

台電第四天然氣接收站環評第6次初審17日舉行，環境部長彭啓明今天說，他也不知道結論是什麼，請公民團體、開發商做好準備，聽...

謝國樑明親自出席四接環評會議 不由副手代打

基隆市政府今午宣布，市長謝國樑明天將出席「四接」環評初審會議。謝前天原本對外表示，將由副市長邱佩琳代表他出席會議，昨天又說市府需要一天時間凝聚意見，市府今午宣布他將出席初審會議。

台電不願四接延宕 反對委員：協和外海不適合設LNG港

第6次四接環評初審將於明天登場，台電今也大動作召開記者會，台電董事長曾文生表示，假如四接環評延宕就得付出供電穩定的代價。本次環評的反對方3位外部委員指出，外木山海域除了擁有台灣少有完整的非礁型珊瑚生態系，也重申協和外海的條件並不適合設置液化天然氣（LNG）港。

四接環評審議明登場 曾文生：台灣需要供電穩定與韌性

四接環評審議明天即將登場，台電今天舉行協和改建調查研究專家團隊記者會，邀請多位學者專家，針對環保、操船安全等方面為台電背...

肯定謝國樑出席環評會議 王醒之：盼他全程戰到尾

基隆市政府今午宣布，市長謝國樑明天將出席「四接」環評初審會議。守護外木山行動小組召集人王醒之肯定謝的決定，希望謝不只出席，還能夠全程「戰」到尾。AI產業要的是綠電，協和電廠應直接轉型為再生能源或地熱電廠，讓基隆成為「綠電之都」。

四接操船模擬爆台電自行調降參數 環團：讓人無法信服

台電第四天然氣接收站環評初審將於明天再度召開，近期各界矚目。守護外木山行動小組今天表示，台電委託海大重做操船模擬試驗，但台電卻把示性風速從每秒12米調降為10米，同時也調降了相應的流速、波高等，最後得到所謂安全的結果，整份操船模擬試驗的設計難以服人，要求四接案應暫緩或退回。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。