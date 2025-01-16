環評攻防一波又一波！台電邀海洋生態、海工與環安學者發聲挺四接

台電於2022年提出協和更新3.0「東移方案」，持續與學者專家深入合作，以兼顧海洋生態及港口安全等面向要求。台電16日召開記者會，由台電董事長曾文生主持，並邀請海洋大學水產養殖系教授李孟洲、海洋大學商船系教授黃俊誠、海洋大學河海工程系教授翁文凱、海洋大學航運管理系教授林泰誠、雲林科技大學環安系教授徐啟銘，分別就外界關心的海洋生態、操船及水工模擬、航運影響及儲槽安全等面向提出專業見解。

曾文生表示，在整個環評過程中，有一個重要價值不該被忽略，就是供電的穩定與韌性。用電持續成長，既有供電設施也都有一定年限。台電積極推動協和更新的理由也不在營利或賺錢，而是為了貫徹供電的責任。台電會持續努力向社會說明，協和更新計畫有必要性。

李孟洲說明，台電針對3.0海域內不同物種已調查了4到8季次，不管是透過珊瑚覆蓋率的比較，或當地的九孔、龍蝦、魚類等物種的調查結果，都顯示3.0方案對生態的影響確實比較小。

李孟洲表示，樂見台電將填地東移，也很高興看到台電提出復育計畫，透過生態沉箱、生態消波艙的設計，營造珊瑚新棲地，進而達成珊瑚零淨損失的目標，符合「迴避、縮小、減輕、補償」的四大生態保育策略。

黃俊誠說明，3.0方案未來將增加三道防波堤，經超過6百次的操船模擬，三種商船不論漲退潮，都能成功靠泊，而LNG操船模擬時雖發生高風險案例，但後續依第三方驗證結論及引水人建議，在拆除西防波堤、加嚴LNG船進港的風速條件為每秒10米的條件下，重做操船模擬，高風險案例已降為零。

黃俊誠強調，所謂操船模擬，並非要追求無風險案例或數據完美，真實操船目的是以嚴苛保守條件測試，找出邊界值或風險，尋求如何避免風險以得到最佳操航模式或緩解措施，供未來實際操航參考。

翁文凱表示，協和計畫延長東防波堤，更能阻擋東北季風，對港的遮蔽有正面影響。水工模型試驗結果也顯示，東移方案對於基隆港碼頭及協和卸收碼頭均可符合靠泊要求，對基隆港靜穩度影響非常小。

部分人士引用翁文凱的研究，表示四接在港嘴會造成基隆港平均波高增加一倍，翁文凱為此鄭重駁斥，模擬結果顯示波高並沒有顯著差異，甚至還有波高降低的現象。至於發生波高增加一倍之地點，僅有西碎波堤前在北北西波向時發生消波塊噴濺現象，但發生機率不到1%，且該處不是碼頭本來就不可能停船，所以不影響靠泊作業。

林泰誠表示，荷蘭、法國及日本等國都有接收站興建於港嘴的案例。由於協和接收站設於港嘴，LNG船占用航道大約只有30分鐘，又於離峰時入港，加上一個月只有二艘LNG船次，以現有台中接收站來比較，不可能出現塞港問題。

林泰誠特別提到，有人擔憂港口有接收站，船就不會來了，但航運界有一句話：「貨在哪裡，船就在哪裡」，對郵輪來說，「景點在哪裡，遊客就在哪裡」。對遊客而言，廟口夜市的影響還比接收站大得多。此外，全球在減碳效應下，各類型船舶紛紛將燃料從油改成天然氣，如果基隆港有天然氣接收站，反而創造未來基隆港轉型的可能性。

徐啟銘表示，台電現在規劃的儲槽設計，在國際間已經很普遍，技術也非常成熟，從未發生過重大安全事故，況且規劃儲槽位置與鄰近地區中間隔了一座山，等同於天然屏障。

徐啟銘指出，看見許多人提到2017年迦納接收站爆炸事件，但其實該起事故是油輪卸油時發生意外，波及附近的加油站及天然氣接收站內的天然氣槽車所導致，並不是儲槽本身發生爆炸。