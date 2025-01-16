台電不願四接延宕 反對委員：協和外海不適合設LNG港

第6次四接環評初審將於明天登場，台電今也大動作召開記者會，台電董事長曾文生表示，假如四接環評延宕就得付出供電穩定的代價。本次環評的反對方3位外部委員指出，外木山海域除了擁有台灣少有完整的非礁型珊瑚生態系，也重申協和外海的條件並不適合設置LNG港。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，外木山海域擁有台灣少有完整的「非礁型珊瑚生態系」，非礁型珊瑚生態系僅分布在台灣北部與澎湖北部，然而過去數百年的人為開發已使得台灣北部海域的珊瑚生態系呈現嚴重衰退，而外木山海域的珊瑚生態系是北部海域目前僅存最完整的的區域，其中保留非礁型珊瑚生態系的特有軸孔珊瑚種類最多，而外木山海域有著目前最大最完整的群聚。

南昌船務代理有限公司曹育民負責人指出，協和的LNG碼頭規畫位置竟然在基隆港的進港防波堤邊，每次LNG船進港都必須加速後緊急煞停，每次進港都必須冒著極大的風險，因此在協和環評書件中也可以看到對此風險的強烈建言，拖船船長必須熟練協助LNG船進港操作，與領港配合度高，操船技術高。建議LNG船進出港應設立專屬拖船船隊與培養拖船船長與操作人員，提高協調操作效率，避免人為失誤提高安全性。

此外，還要將西防波堤完全拆除 (約 223公尺)，打開大門讓外海的大浪湧進基隆港，屆時港池靜穩度受到影響，恐造成基隆港港內船舶無法進行裝卸作業。

台灣海洋工程學會常務監事梁乃匡指出，LNG船面積大且受風力量很大，進港嘴時速度一定要快，但當外海海流流速高，還沒進港的船身容易偏移，因此港嘴一定要做大才不容易撞到。然而港嘴做大就會影響靜穩度，而西碎波堤不拆才能維持靜穩度，因為船入港速度快來不及停，必須拆西碎波堤避免船撞到，而水深45米是關鍵，真正安全的話堤防應該要再往外延長，但往外水更深沒辦法再往外蓋堤，因此協和外海不適合設置LNG港。