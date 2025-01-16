肯定謝國樑出席環評會議 王醒之：盼他全程戰到尾
基隆市政府今午宣布，市長謝國樑明天將出席「四接」環評初審會議。守護外木山行動小組召集人王醒之肯定謝的決定，希望謝不只出席，還能夠全程「戰」到尾。AI產業要的是綠電，協和電廠應直接轉型為再生能源或地熱電廠，讓基隆成為「綠電之都」。
反四接陣營13日促請謝國樑出席17日的環評會議，市府14日回應，謝不會出席，將由副市長邱佩琳代表與會，王醒之民團指謝「政治考量太多」。謝國樑15日說，不管由他或其他人出席，說明的市府立場都是一樣的。市府需要時間凝聚意見，16日做出最後決定。
市府今午宣布，謝國樑將出席明天的四接環評會議後，王醒之表示，本來就已經不期待，只能由人民靠自己自救。謝現在決定出席，公民團體還是給予肯定，但若要得到百分之百的肯定，非常希望謝明天能夠全程「戰」到尾，而不是只有去發表完意見就離開。
王醒之表示，真正在現場決定四接命運的都鎮是環評委員，謝國樑如果可以在現場，看到決議的過程，他覺得對基隆人來說是有意義的。謝國樑在現場除了表達對四接的疑慮，也應該鄭重呼籲台電，把協和電廠直接轉型為再生能源電廠。
王醒之說，謝國樑如果真心要邀請AI產業到基隆來發展，因為AI產業真正要的是綠電。比方輝達就已經對外講得很清楚，就是要綠電。如果協和電廠直接轉型成再生能源電廠，轉型為地熱電廠，才會真正提供AI產業進駐基隆多一點條件，也才能夠讓基隆市從百年的化石燃料電廠包圍中解脫出來，成為綠電之都。
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