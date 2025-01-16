四接操船模擬爆台電自行調降參數 環團：讓人無法信服

台電第四天然氣接收站環評初審將於明天再度召開，近期各界矚目。守護外木山行動小組今天表示，台電委託海大重做操船模擬試驗，但台電卻把示性風速從每秒12米調降為10米，同時也調降了相應的流速、波高等，最後得到所謂安全的結果，整份操船模擬試驗的設計難以服人，要求四接案應暫緩或退回。

守護外木山行動小組今天於立法院召開記者會，要求應先舉辦能源政策環評，並到基隆在地舉行聽證會，假如許多議題尚未釐清下則應暫停環評審查。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，從桃園三接到高雄七接的輪流闖關，就是一個化整為零的策略，僅個別審查開發案卻刻意忽略重大開發案之間對環境、社會的連動影響，迴避了天然氣用量暴增、碳排總量不減、甲烷逸散更多的總體性評估，環境部應該主動要求經濟部提出能源開發政策的政策環評。

王醒之另舉例，2年前台電委託海洋大學做LNG船進出基隆港的操船模擬試驗，得出的結果讓所有航港界咋舌，因為不但高風險航次比例過高外，甚至還發生了LNG船碰撞的結果，包含西防波堤全拆的測試，進港25次當中即有一次碰撞和兩次高風險，占12%；西防波堤半拆的測試上，共計69航次，有29次為失效與高風險航次，占42%。

而台電為了回應航港界排山倒海的質疑，台電委託海大重新做了一次操船模擬試驗，結果原先的問題竟然一夕之間全部消失，原來是台電調整了幾個參數，把示性風速從每秒12米調降為10米，同時也調降了相應的流速、波高，最後得到所謂安全的結果，這種硬做出來的結果就已經讓人無法信服整份操船模擬試驗的設計。

基隆市議員陳冠羽表示，反方委員陳昭倫明確說明17日無法與會僅能透過錄影單方面說明時，現場根本不可能與台電、環評委員等交互討論，試問如何落實專業審查？在開發單位台電公司未提送並取得基市府於「水產動植物繁殖保育區」開發許可同意函以及進行開發範圍生態環境調查，充斥違反環評法及環評作業準則疑義時仍執意召開環評審查，試問合乎程序正義嗎？呼籲環境部長彭啓明應該立即暫停17日協和四接專六審並於基隆舉行聽證會來釐清爭議，才是真正落實專業審查及擴大參與。

民眾黨立委黃珊珊表示，雖然環評法規未規定聽證程序，既然經濟部及台電對環評開發內容很有信心，行政機關就可依行政程序法第107條第1項第2款規定舉辦聽證會完善嚴謹程序，讓正反雙方都能充分表達訴求及辯證，以昭公信。

彭啓明回應，陳昭倫委員因早已答應17日下午出席台東縣府會議，但會以錄影及書面方式提供意見，17日會議中播放陳委員意見，後續台電公司仍需具體回應。

彭啟明也重申，任何開發計劃都會對環境造成影響，但如果有辦法透過迴避、縮小、減輕、補償的方式來達到雙贏，環評就會通過，反之就不會通過。