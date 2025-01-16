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四接環評審議將登場 台電董座曾文生：若一直延宕 代價就是供電穩定

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電今日舉行協和改建調查研究專家團隊記者會。記者林海／攝影
台電今日舉行協和改建調查研究專家團隊記者會。記者林海／攝影

四接環評審議明日即將登場，台電今日再舉行協和改建調查研究專家團隊記者會，台電董事長曾文生表示，台電鍥而不捨希望通過四接環評，就是希望供電穩定與電網韌性，如果一直延宕，要付出的代價就是供電的穩定。

但被問及環評若不過，台電是否有替代方案，曾文生則坦言，台電會如此積極拚四接過關，就是因為手上的選擇有限。

為了讓四接環評能過關，台電近日動作頻頻，除了基隆工商界首次表態支持四接外，又再發動基隆24位里長出面力挺四接，支持協和電廠「以氣換油」，今日再由學者專家登場，輿論造勢一波接一波。

對此，曾文生表示，台灣需要供電的穩定與韌性，這是環評審查過程中很重要價值，不應該被忽略，不是擺在一邊不被討論，此次跳出來的工商界或里長，他們雖然同意，卻是沉默的支持者。

曾文生更說，台灣用電在成長，既有的供電設施年限卻一直在堆積，北東電網中唯一電廠是和平電廠，也有一定壽命，現在很多討論不去考慮建設電廠需要時間，台電有穩定供電電網韌性的責任，就必須在責任基礎上說明，如果繼續延宕，要付出的代價就是供電的穩定，這些因素都必須要在天平上衡量。

今日記者會上，學者專家也對由環保、操船安全等方面為台電背書。海洋大學水產養殖系教授李孟洲表示，台電的填海造地3.0方案已經把對環境衝擊縮到最小；海洋大學商船系教授黃俊誠也說，西防波堤拆除後，安全性更高，已經進行695次商船與LNG船的進港操船模擬，不論漲退潮都能成功靠泊，高風險案例是0。

海洋大學河海工程系教授翁文凱表示，針對四接議題，很多人引用他的報告，但都解讀錯誤，受惠地形遮蔽效應與東防波堤延長，更能阻擋東北季風，根據水工模擬結果，僅西碎波堤前在北北西波向時會發生波高增加一倍，發生機率僅0.7%，相當於一年僅有1~2天，且該處不可能停船。

至於最多人關注的天然氣儲槽安全問題，雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授徐啟銘指出，儲槽5大安全設計，要爆炸非常困難，且儲氣槽旁邊有一座山，是天然的屏障。

曾文生更強調，不能拿極端的軍事狀況來討論電力設備、能源設施，台電有很多關鍵基礎設施，在軍事上都是可能被攻擊的目標，但不會因為這樣就不做電力設施。

供電 台電 曾文生

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