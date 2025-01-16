四接環評登場前 彭啓明還原與郭智輝對話：別叫我小弟

四接環評將在17日登場，環境部部長彭啓明昨日深夜特別在臉書澄清，日前媒體報導經濟部部長郭智輝曾指責他「搞不定環團」的傳言，並強調兩人相互尊重與協調，更幽默分享自己從小就是長子，從小到大都擔任領導職務，極少擔任副手，請外界「不要叫我小弟」。

針對郭智輝曾說「指責搞不定環團，藻礁嚕過去就好」，彭啓明表示，這是去年8月在參訪工研院時的對話，這句話完全沒有指責意味，他本人也完全沒有被指責的感覺，後續也向郭解釋生態鏈價值與環境意義，最終郭也理解到「藻礁不是用來嚕的，藻礁是要珍愛的。」

彭啓明更進一步指出，更何況，環境部長並不需要搞定環團，任何重大開發計畫都需要和環團及其他公民團體溝通，擔任環境部長一職，與經濟部部長同為內閣閣員，各有各的職掌需要相互尊重，也需要彼此合作相互協調，才能真正地做實事來造福人民。

「我從來沒有覺得我是哪個部會的小弟」彭啓明說，進入政府機關服務的近八個月，自己從小就是長子，從小到大都擔任領導職務，極少擔任過副手，請不要叫他小弟。

彭啓明解釋，重大開發計劃必需通過環評審查，這是法律義務，不是只有經濟部有開發案，政府各單位都有重大計劃需要通過環評審查，環境部的責任就是確保審查程序「公開、公平、公正」。

彭啓明坦言，四接環評確實存在爭議，是否通過環評，並沒有預設立場，對於這次的審查，態度只有兩點，一、專業審查，不希望受到民粹或政治的干擾；二、擴大參與，盡可能讓更多專業人士參與審查機制。

至於四接環評案開會時間點，彭啓明表示，環保司去年12月5日收到台電報告書，於12月31日請環評委員、台電及關心本案團體雙方所推薦的專家學者及相關機關就協和環評案提供書面意見，並同時調查大家方便出席時間，經統計，以今年1月17日可出席人數15人最多，因此才訂在這一天。

彭啓明強調，環評的結果，不是任何一個人可以決定，反對的公民團體、堅持開發的台電都請拿出數據、理由，說服環評委員，環境部對於環評審查一向是採線上直播，把所有審查過程都攤在陽光下，希望這次的環評審查，能夠順利進行。