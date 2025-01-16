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四接明再闖環評 彭啓明重申：環境部不是經濟部小弟

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
四接明再闖環評，環境部長彭啓明重申，環境部不是經濟部小弟。 圖／聯合報系資料照片
四接明再闖環評，環境部長彭啓明重申，環境部不是經濟部小弟。 圖／聯合報系資料照片

台電第四天然氣接收站環評第6次初審將於明天舉行，環境部彭啓明表示，四接環評確實存在爭議，環境部不會在通過與否上預設立場，對這次的審查，並不希望受到民粹或政治的干擾，也承諾盡可能讓更多專業人士參與審查機制，「環境部不是經濟部的小弟。」

面對即將到來的四接第6次環評初審，彭啓明於臉書表示，重大開發計畫必須通過環評審查，這是法律義務，不是只有經濟部有開發案，政府各單位都有重大計畫需要通過環評審查，環境部的責任就是確保審查程序「公開、公平、公正」。任何開發計劃都會對環境造成影響，但這些影響有沒有辦法透過迴避、縮小、減輕、補償的方式來達到雙贏？環評審查就是在做這件事，如果能做得到，環評就會通過，如果這些方式都做了，還是破壞太大，環評自然就不會通過。

彭啓明指出，四接環評確實存在爭議，是否通過環評並沒有預設任何立場，對於這次的審查，自己的態度就是兩點，並不希望環評受到民粹或政治的干擾，也盡可能讓更多專業人士參與審查機制。

彭啓明表示，環評的結果不是任何一個人可以決定，反對的公民團體和堅持開發的台電，如果雙方認為各自的理由有道理、夠科學、經得起檢驗，就請拿出數據並準備好理由，好好地說服環評委員，環境部對於環評審查一向是採線上直播，把所有審查過程都攤在陽光下，希望這次的環評審查能夠順利進行。

彭啟明說，至於有媒體報導經濟部長郭智輝曾指責他搞不定環團、藻礁嚕過去就好，去年8月初於新竹參訪工研院，會議前郭智輝與他閒聊時詢問「藻礁保存的效益是什麼？」 當時已向郭智輝解釋其生態鏈價值與環境意義，也獲得他的理解，因為藻礁不是用來嚕的，藻礁是要珍愛的。

彭啓明強調，環境部長與經濟部長同為內閣閣員，各有各的職掌需要相互尊重，也需要彼此合作相互協調，才能真正地做實事來造福人民，進入政府機關服務的近8個月來，從來沒有覺得自己是哪個部會的小弟。

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