四接環評 謝國樑將親出席反對

台電基隆協和電廠改建要填海造地興建四接，明天環評初審。電廠所在地中山區廿四名里長昨表態支持興建，但民團要求辦行政聽證會，釐清爭議。基隆市長謝國樑原擬請副市長邱佩琳出席環評初審會議，昨討論後，今將宣布親自與會表達反對立場。

謝國樑兩年前競選市長時，應環團之邀簽署反對填海造地四接開發案，謝上任後兌現承諾，親自出席第五次環評會議，獲得好評，外界關注他是否出席明天第六次初審會議。前天謝原表示要由邱佩琳代出席，民團對此大失所望，也有民眾到他臉言留言表示「退縮了，枉費挺你的人」。

「各界的聲音我們聽到了。」謝國樑昨與團隊密集磋商後表示，不論他或副市長出席，市府立場一致；但據了解基市府今會宣布，若無意外謝將親自出席環評會。今天民團也再開記者會，喊話環境部「別把基隆嚕過去」，台電則請出專家團隊，雙方再掀環評大戰。

環評登場前夕，支持方與反對方過招不斷。昨天一早，基隆市中山區廿四名里長有廿三人昨天一早就到台電協和電廠搭乘專車赴北市開記者會，表達「挺四接」立場。唯一缺席的德和里長曾聖為說，做出這決定當然有壓力，他吸「協和的空汙」長大，不想再讓下一代受害，反對基隆繼續用火力發電。

基隆市中山區里長聯誼會長、通化里長徐麗玲說，前年環評審查遇到鬧場，許多里長到場卻無法表達意見。基隆市全市里長聯誼會前總會長、仁正里長陳炳楠說，基隆要電、協和要建，六年前他就支持協和改建。協和里長張中信表示，協和電廠高汙染燒油機組改成低空汙、低碳排的天然氣機組，居民當然支持。

王醒之表示，基隆護海公投遭行政院沒收，四接未經民意檢視，台電與其想方設法誤導里長，不如比照國光石化辦行政聽證會釐清爭議，否則四接儲槽一千五百公尺內有協和等五里三校和海軍威海營區，二千公尺內有九里四校二營區，一旦發生重大事故如何應變，台電有必要在環評階段說清楚。