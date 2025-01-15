四接24位基隆里長站出來…僅他為下一代缺席 王醒之：他很勇敢

基隆「四接」所在地中山區的里長，今在「24位里長站出來」記者會表態挺四接案。德和里長曾聖為是唯一缺席的里長，理由是不想讓３歲孩子，跟他一樣「吸協和的空汙長大」。守護外木山行動小組召集人王醒之說，「他（曾聖為）很勇敢」。

基隆協和發電廠今年6月底除役，台電規畫轉型成燃氣電廠，提出填海造陸興建第四天然氣接受站，遭多方質疑危害生態、環境和港市安全。台電已提出3.0版本仍未解疑慮，全案歷經5次初審未能通過，17日進行第6次初審。

中山區里長聯誼會長、通化里長徐麗玲今天組團，前往台北舉辦「24位里長站出來」記者會，表態支持協和電廠「以氣換油」，興建四接開。他們說，正常環審最多1、2年，協和電廠燃氣機組原本今年就運轉供電，但延宕至今，「我們在地人等於多吸了6年空汙」。

曾聖為說，今天只有他沒有出席記者會，在里長圈「壓力是一定有的」。會做這樣的決定，是因為他的小孩今年3歲，想到自己從小就是吸「協和的空汙」長大，身體健康就會有一些影響，所以當然希望減少汙染源，盡量避免下一代受害。

王醒之表示，先前有拜訪過許多中山區的里長，包括曾聖為。今天得知中山區的24名里長，只有曾聖為沒有出席，覺得「他很勇敢」。