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不出席四接環評轉彎？ 謝國樑：還需1天凝聚意見再決定

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天表示，不管是他或其他人出席四接環評初審會議，說明的市府立場都是一樣的。市府還需要一天的時間凝聚意見，盡量在明天做出最後決定。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天表示，不管是他或其他人出席四接環評初審會議，說明的市府立場都是一樣的。市府還需要一天的時間凝聚意見，盡量在明天做出最後決定。記者邱瑞杰／攝影

四接陣營促請基隆市長謝國樑出席17日的環評初審會議，市府昨回應將由副市長邱佩琳與會，民團指謝「政治考量太多」。謝國樑今天表示，不管是他或其他人出席，說明的市府立場都是一樣的。市府還需要一天的時間凝聚意見，盡量在明天做出最後決定。

外界關注謝國樑會不會如第5次初審會議，親自帶領市府團隊出席第6次初審會議、明確表達反對興建四接立場。謝在昨天表示將由邱佩琳代表出席，要求台電3.0版本開發案要重新向市府申請審查，並確保把對水產保育、生態環境及漁業生產的影響降至最低。

謝國樑改由副市長「代打」，守護外木山行動小組召集人王醒之直言，「確實讓人失望，感覺其中政治考量過多。」四接錯誤選址對基隆未來30年帶來不可逆影響，民選首長沒站在最前面代表市民和中央對話，就只能「自己的基隆自己救」，呼籲基隆人一起到環境部表達心聲。

謝國樑今天下午出席「希望學苑」，第1屆烘焙班職業學習課程結業式，回應媒體詢問時說，有注意到很多媒體，對於四接議題還是不斷的關心，今天也有更多不同的團體，對四接有一些討論。因為17日才開環評初審會議，市府還有一點時間，容市府內部再討論一下，盡量在明天把最後的決定做出來。

謝國樑表示，基隆市府的立場就是基隆市府的立場，已經不是他一個人的立場，而是已經透過市府局處協調，很清楚定調的立場。所以假如他出席初審會議，也只是會把這樣的立場告訴大家。假如是其他的代表出席，說法也是一樣，因為那就是市府的立場。媒體的關心，市府一向非常、非常重視，所以市府會有友善的做法，至於具體是什麼樣的妥善作，市府還需要一天左右的時間，把所有的意見凝聚再做出決定。

四接 謝國樑

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