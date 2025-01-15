影／基隆協和電廠在地24位里長 表態支持電廠以氣換油

基隆協和電廠環評審查在即，協和電廠所在地24位里長上午在台北舉行聯合記者會，表態支持協和電廠以氣換油。他們表示，正常環評審查最多審一、二年，依原本的進度，今年協和電廠本來應該有新的燃氣機組運轉，提供北部充足電力同時減少空汙，如今卻拖了六年無法興建，「我們在地人等於多吸了六年空汙」。

中山區里長聯誼會會長徐麗玲表示，今天會站出來開記者會，是因為前年二次環評審查，許多里長到現場想要表達意見，環評會卻被鬧場讓他們失去說話的權利，反對者打著守護外木山的口號，「我們才是外木山的原住民，但我們說話的權利卻被沒收了」，為避免這次環評又被沒收，所以才站出來開記者會表達在地心聲。