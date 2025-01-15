影／基隆協和電廠在地24位里長 表態支持電廠以氣換油
基隆協和電廠環評審查在即，協和電廠所在地24位里長上午在台北舉行聯合記者會，表態支持協和電廠以氣換油。他們表示，正常環評審查最多審一、二年，依原本的進度，今年協和電廠本來應該有新的燃氣機組運轉，提供北部充足電力同時減少空汙，如今卻拖了六年無法興建，「我們在地人等於多吸了六年空汙」。
中山區里長聯誼會會長徐麗玲表示，今天會站出來開記者會，是因為前年二次環評審查，許多里長到現場想要表達意見，環評會卻被鬧場讓他們失去說話的權利，反對者打著守護外木山的口號，「我們才是外木山的原住民，但我們說話的權利卻被沒收了」，為避免這次環評又被沒收，所以才站出來開記者會表達在地心聲。
基隆市里長聯誼會會長陳炳楠表示，基隆要電、協和要建，他從六年前就支持協和改建，但台電就是對反對意見太客氣了，協和改建才會拖六年。其實許多爭議早已釐清，現在的東移方案也將影響減輕，在原地改建，是現階段能夠兼顧供電又能改善空汙最好的方案，北台灣要發展，供電無虞是先決條件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言