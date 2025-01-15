24位里長站出來：四接不要再拖延 在地人已多吸6年空汙

台電推動協和電廠改建要填海造地興建「四接」，環境部17日召開環評初審會議。電廠所在地基隆中山區的里長今赴台北表態，支持協和電廠「以氣換油」，並說正常環審最多1、2年，協和電廠燃氣機組今年就運轉供電，延宕至今，「我們在地人等於多吸了6年空汙」。

「24位里長站出來」記者會由中山區里長聯誼會長徐麗玲開場，她說，里長今天會站出來開記者會，是因為前年2次環評審查，許多里長到現場想要表達意見，環評會卻被鬧場，讓他們失去說話的權利。反對者打著守護外木山的口號，我們才是外木山的原住民，說話的權利卻被沒收了。為了避免這次環評又被沒收，才站出來開記者會表達在地心聲。

針對外界質疑協和電廠綁架里長、派車接送里長一事，徐麗玲表示，里長打算一起坐遊覽車到台北，租車的錢是聯誼會出的，電廠前空地較大，這20年來中山區里長出遊，都是以協和電廠為集合及解散的地點，「只因為在電廠前集合接送就變成綁架，根本是看到黑影就開槍。」

曾任基隆市全市里長聯誼會總會長的仁正里長陳炳楠說，基隆要電、協和要建，6年前他就支持協和改建，但台電對反對意見太客氣了，才會拖6年。許多爭議早已釐清，東移方案也將影響減輕，原地改建是現階段能夠兼顧供電，又能改善空汙最好的方案，所謂生質能、地熱都緩不濟急，北台灣要發展、要有未來，供電無虞是先決條件，實在不應該為了少數人的理想，就讓重大建設陷入空轉。

協和電廠所在地協和里長張中信表示，協和電廠原是高汙染燒油機組，對在地居民健康影響很大，現在改成低空汙、低碳排的天然氣機組，居民當然支持。天然氣機組本來今年就會建成，現在卻只聞樓梯響，讓在地居民多吸了6年的空汙，希望環評趕快通過，趕快油改氣，在地才能有好空氣。

在基隆港從事拖船工作的太白里里長鄭吉雄說，很多人以基隆港航安為由反對四接，其實全世界很多接收站都設在商港港嘴，也沒聽說有影響到商港營運。台電為了液化天然氣載運船（LNG船）進港，據說要買4艘6000匹馬力的拖船，比現在基隆港的拖船馬力更大。未來每月只有2艘LNG船，建議台電的拖船可以讓其他商船用，對基隆港的航安反而更好。

民治里長黃國偉表示，協和改建這麼大的一個工程，光是施工期間就會增加許多就業機會，營建工程帶動地方消費，外人感受不到，但對在地居民卻是紮紮實實的受惠，更何況空汙減少、供電增加都是利多，很多人其實期待電廠改建。

和慶里陳嘉長指出，身為里長和各機關單位打交道的經驗不算少，很少看到有哪個單位一直在讓步。台電為了改建協和電廠，已經讓步讓了二次，已經算很有誠意了，更何況改建電廠增加供電，是讓大家有電可以用，所以實在不應該再拖下去。