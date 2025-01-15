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「24位里長站出來」獨他缺席 曾里長：孩子3歲 避免下一代受害

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台電推動基隆協和發電廠改建為天然氣發電廠，環境部17日召開四接環評初審會議前，基隆表態的民意分歧。 圖／聯合報系資料照片
台電推動基隆協和發電廠改建為天然氣發電廠，環境部17日召開四接環評初審會議前，基隆表態的民意分歧。 圖／聯合報系資料照片

基隆四接」所在地中山區里長聯誼會，今到台北出席「24位里長站出來」記者會，德和里長曾聖為是唯一缺席的里長。曾說，做出這個決定，在里長圈當然有壓力，但自己吸「協和的空汙」長大，不想再讓下一代受害，他反對基隆繼續用火力發電。

基隆協和發電廠今年6月底除役，台電規畫轉型成燃氣電廠，提出填海造陸興建第四天然氣接受站，遭多方質疑危害生態、環境和港市安全。台電已提出3.0版本仍未解疑慮，全案歷經5次初審未能通過，17日進行第6次初審。

基隆市中山區有24個里，中山區里長聯誼會長、通化里長徐麗玲今天帶團前往台北，出席「24位里長站出來」記者會，表態挺四接開發案。主題雖為「24位里長站出來」，但因曾聖為缺席，其實只有23人到場，曾聖為說，他個人的意見是燒天然氣發電可能會比較環保一點，但是還是會造成空氣汙染協和電廠可以繼續營運，不要有空汙就好。

曾聖為不諱言，今天沒有出席記者會，「壓力是一定有的啦」，所以他也沒有主動去表達其他的意見。他有小孩，今年才3歲，他從小就是吸「協和的空汙」，身體健康就會有一些影響，比如說過敏或衍生一些其他的疾病，所以當然希望減少汙染源，盡量避免下一代受害。

曾聖為也認為，天然氣的安全「真的是滿有疑慮的」，那麼大的儲氣槽，等於是一個大瓦斯桶放在你家旁邊，雖然發生的機率不高，但是也不是說不可能。假如說真的、萬一運氣真的很差，整個中山區都不見了。

協和電廠 台電 四接 基隆 空氣汙染 空汙

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