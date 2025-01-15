回應里長挺四接 王醒之：台電與其誤導里長 不如辦聽證

台電在基隆興建「四接」所在地，中山區的里長今天表態相挺，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，基隆護海公投遭行政院沒收，四接未經民意檢視。行動小組成立就是要創造社會對話空間，台電與其想方設法誤導里長，不如比照國光石化前例，在基隆舉辦行政聽證會，釐清各項爭議。

環境部17日召開台電改建協和電廠，填海造地興建第四天然氣接收站環評初審，中山區的里長今在台北舉辦記者會，支持協和電廠「以氣換油」重建工程。他們表示，環評審查最多1、2年，依原本進度新的燃氣機組今年運轉，提供北部充足電力，同時減少空汙，卻拖了6年無法興建，「在地人等於多吸了6年空汙」。

王醒之說，四接涉及的諸多爭議一直沒有社會共識，守護外木山行動小組先前推動護海公投，就是希望透過地方性公投，創造更多社會對話的空間，但遭行政院沒收。四接未經民意檢視，里民的看法與里長未必相同，不希望民眾在資訊不對等的情況下面對重大公共政策，促請台電在環評審查階段，到基隆辦聽證會釐清爭議。

王醒之表示，中油就液態天然氣LNG儲槽陷於火場的隔離範圍，擬定應變計畫是周圍1600公尺應立即隔離。四接儲槽1500公尺範圍內有協和、太白、通明、文化和仙洞里，及德和國小、中山高中、中華國小及海軍威海營區。2000公尺內還有居仁、德安、德和及通化里、中山國小及內木山營區。萬一儲槽發生重大事故，台電應變計畫為何？這些反而是里民更在意的問題，有必要在環評階段說清楚，而不是矇蔽里長、里民，宣稱、假定不會發生事故，規避應有的應變準備。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，里長支持協和的主要理由是想改善空汙，但台電沒跟里長們解釋清楚的是，協和3、4號燃油機組因無法符合空氣品質三級防制區加嚴標準，即將在今年6月30日除役。除役後，若盡早拆除燃油機組，並轉型再生能源電廠，空氣汙染將遠較改建後，年排1221公噸空汙的燃氣火力電廠更低。

蔡雅瀅依據四接環說書，提及汰舊換新後產生的空汙「削減總量差額」，台電將研擬使用計畫進行「保留」，作為同一空品區新建電力設施「增量抵換來源」。代表協和油轉氣所減少的空汙，未來可能透過「增量抵換」機制，再次回到包含基隆在內的北部空品區。原本以為減掉的空汙，繞了一圈又回到附近。

蔡雅瀅表示，台電並不是用目前只剩2部燃油機組且符合現行空汙管制值的汙染量，計算改善前的汙染量，而是將早已除役多年的協和1、2號燃油機組也納入，用4部燃油機組2017年的汙染許可值，計算更新前的汙染量，這項數值是目前空汙管制值硫氧化物的3.7倍、氮氧化物的4.3倍。如果真的關心改善空汙，應要求台電放棄空汙抵換，尤其不能用灌水的數值抵換。