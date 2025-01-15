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「24位里長站出來」到台北挺四接 基隆里長：我們不是草包

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆「四接」所在地，中山區的里長今天要出席台電記者會，曾任基隆市全市里長聯誼會總會長的仁正里長陳炳楠出發前說，此行除了達立場，也要澄清外界對里長的不實指控。記者邱瑞杰／攝影
基隆「四接」所在地，中山區的里長今天要出席台電記者會，曾任基隆市全市里長聯誼會總會長的仁正里長陳炳楠出發前說，此行除了達立場，也要澄清外界對里長的不實指控。記者邱瑞杰／攝影

台電今天在立法院舉辦記者會，安排基隆四接」所在地，中山區的里長出席相挺。曾任基隆市全市里長聯誼會總會長的仁正里長陳炳楠出發前說，此行除了達立場，也要澄清外界對里長繪聲繪影的不實指控，里長也不是草包一個，不會被矇蔽綁架。

基隆燃燒重油發電的協和發電廠今年6月底除役，台電規畫轉型成燃氣電廠，提出填海造陸興建第四天然氣接受站，遭多方質疑危害生態和港市安全，已提出3.0版本仍未解疑慮，歷經5次初審未能通過，17日進行第6次初審。

多個公民團體另在13日前往市府門口發聲，促進基隆市長謝國樑出席初審會議，代表基隆人明確表達疑慮與反對。同一天另有基隆市工商團體代表，到台北立法院出席台電記者會挺四接，中山區的里長們今天接力表態。

台電邀集要出席的里長，今早8時在協和電廠集合，搭乘電廠指派的專車載往立法院，在立法委員研究大樓會議室參加台電舉辦的「24位里長站出來」記者會。

依照台電的規畫，將由中山區里長聯誼會長、通化里長徐麗玲開場及介紹出席的里長，再由3名里長代表說出「在地支持的聲音」，分別為陳炳楠、協和電廠所在地的協和里長張中信和四接預定地、擔任中山區里長聯誼會副會長的太白里長鄭吉雄。

今早接近8時，要出席記者會的里長陸續抵達協和電廠，坐上遊覽車。陳炳楠在出發前表示，今天除了要表達對四接的看法，也要對外面很多繪聲繪影的不實指控做出澄清。首先關於里長被矇蔽綁架的問題，里長也不是草包一個，相信里長都是明道理、認是非的人。其次有人說里長是為了回饋金，其實回饋金不多，里長自己也有能力去辦一些活動。

陳炳楠認為，協和電廠原廠改建應該是對環境破壞最少，「用氣換油」對空氣也有幫助。2、30年來協和電廠跟地方的關係也真的不錯，真的是一個優良的企業，對於敦親睦鄰的事情，尤其是一些弱勢團體，或是里內打掃清潔部分，電廠都做了滿多的。

陳炳楠表示，人與人之間最重要的是溝通，6年來台電為了協和改建有跟地方溝通，反觀守護外木山行動小組，「有跟我們談過一次話、講過一句話、討論過一次嗎？沒有嘛。」用外木山的名義來成立守護團體，有跟當地的里長、里長說要借用這個「外木山（名稱）」嗎？

陳炳楠說，台電對於未來的發展和協和電廠的改變，跟里長做了很詳細的說明，可是守護小組呢？到現在「連跟我面對面談過一句話都沒有」，是誰不願意跟當地的居民討論。守護小組在會議上說，整個四接都沒有在討論，其實是「你」拒絕討論，不是我們不願意討論。這一點希望反方那邊能了解，「我們也非常歡迎你們來跟我們討論」。

台電今天在立法院舉辦記者會，基隆「四接」所在地、中山區的里長今天在協和電廠搭車，前往台北與會表態。記者邱瑞杰／攝影
台電今天在立法院舉辦記者會，基隆「四接」所在地、中山區的里長今天在協和電廠搭車，前往台北與會表態。記者邱瑞杰／攝影
台電今天在立法院舉辦記者會，基隆「四接」所在地、中山區的里長今天在協和電廠搭車，前往台北與會表態。記者邱瑞杰／攝影
台電今天在立法院舉辦記者會，基隆「四接」所在地、中山區的里長今天在協和電廠搭車，前往台北與會表態。記者邱瑞杰／攝影

協和電廠 台電 四接 基隆

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