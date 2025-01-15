新聞眼／謝應出席環評 兌現選前承諾

台電協和電廠改建四接環評會周五對決，台電擺出強度關山態勢，還大動作找來工商界、里長背書。但反觀，過去親自出席環評會議的基隆市長謝國樑這次卻選擇改派副市長代打，讓民團失望，感慨政治考量太多。謝國樑挺過罷免後宣布競選連任，面對民意反彈的聲浪，更應親自出席堅定立場，兌現選前反對台電填海造地承諾。

謝國樑兩年前競選市長時，應環團之邀曾簽署反對台電填海造地四接開發案，謝上任後兌現承諾，親自出席第五次環評會議，現場說明捍衛地方環境的立場獲好評。但去年挺過罷免案後，今年卻決定由副市長出席，理由是依台中市長盧秀燕不參加中火環評初審模式，外界傻眼。

基隆和台中情勢不盡相同，當初投給謝國樑的非綠選民寄望他反四接、護生態，為地方發聲。如今情勢更嚴峻，民團面對中央動員地方工商團體及里長大軍壓境，勢單力薄正需市長齊力作戰之際，謝國樑卻落隊。

謝國樑驚險度過罷免案，他坦言從罷免學到政策的決策更加謹慎，但謝國樑忘了，罷樑團體背後始終擺脫不了政黨參與色彩，他不僅不該因此變得首鼠兩端，更應掌握民意的脈動，拿出市長的格局及態度，捍衛基隆人的權益，爭取更多市民的認同。

尤其是在反四接的核心議題上，謝國樑如果態度曖昧不明，棄守原本守護基隆的立場，甚而因此讓四接過關。但即便如此，原本就已反對他的人不會改變投票意向，反而會讓原本的支持者覺得被背棄，在兩頭落空之下，恐怕衝擊下屆市長連任之路。

里長、工商界相繼站出來表達挺四接，展現的是中央強勢的態度，謝國樑是民團最後防線，唯有民選首長站出來捍衛基隆市民利益、展現市府堅定立場，才是民團對抗中央罔顧程序及環境正義將四接「橫柴舉入灶」的最大底氣，也是謝國樑競選連任最好的政治資產。