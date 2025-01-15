謝國樑四接環評派代打 挨批政治考量

基隆第四天然氣接收站周五開環評初審會，民團疾呼市長謝國樑出席表態反對，謝昨說，由副市長邱佩琳帶領局處首長出席，會在環評會中表達「一定要維護基隆市民的權益」，不會因有誰參加或沒參加有任何改變。對於謝國樑不打算出席，連日呼籲謝國樑表態的民團對此失望更感嘆，「政治考量太多」。

四接環評前年七月第五次委員會初審，因環評委員擅自更換會議室遭質疑「黑箱環評」，波及民眾信任度，本月十七日第六次初審，環境部安排正反雙方各推派三名專家參與會議，六人有發言權，但無表決權。

反對方、基隆市船務代理商業同業公會前理事長曹育民昨說，過去五次環評初審，像是環評委員坐他們的火車，抱持質疑立場的公民團體、民眾在下面狗吠火車，「這一次可以讓狗上車了」。但初審關鍵在環評委員收到的指令，是不是要強制過關？有沒有人考慮到基隆港港嘴海域就是工地，基隆港還要營運，船舶進出危不危險？

台電今將安排協和電廠所在的基隆市中山區廿四位里長，赴立法院開記者會，公開表態支持四接。

至於外界關注謝國樑會不會如先前親自帶隊出席環評會議、明確表達市府反對興建四接立場，謝國樑昨天確認由邱佩琳出席環評會，並要求台電重新提送審查，確保對水產保育、生態環境及漁業生產的影響降至最低。

對於謝國樑不打算出席，改由副市長代打，守護外木山行動小組召集人王醒之直言，「確實讓人失望，感覺其中政治考量過多」。四接錯誤選址對基隆未來卅年帶來不可逆影響，若民選首長沒有辦法站在最前面代表市民和中央對話，那就只能「自己的基隆自己救」，呼籲關心此案的基隆人會議當天一起到環境部共同表達心聲。

對於四接環評屢遭質疑公正性，環境部長彭啓明表示，環境部絕對不會在審查案件通過與否預設任何立場，也不會給予環評委員任何指示，環境部的立場是尊重環評委員的專業，也會盡最大的努力捍衛各方的意見。

台電副總經理陳銘樹昨天表示，協和電廠希望能夠「以氣換油」，改善基隆空氣，這是很好的事情，希望審議委員能夠支持，但也尊重環評委員。