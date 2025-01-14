民團籲參加四接環評 謝國樑：考慮由副市長出席

中央社／ 基隆14日電

環境部17日將召開四接環評初審會議，公民團體呼籲基隆市長謝國樑出席，表達反對立場。謝國樑今天說，考慮由基隆市副市長邱佩琳帶領局處首長參加，市府立場不會因此有所改變。

環境部將於17日上午召開「協和電廠更新改建計畫」（四接）環境影響評估報告第6次初審會議，守護外木山行動小組等公民團體昨天在基隆市府門口高喊「基隆要安平，市長去環評」。

謝國樑今天上午在基隆市仁愛市場發放紅包前接受媒體採訪指出，他非常重視四接環評會議，上午在市務會議也有討論，他請市府團隊組成專案小組，今天將四接相關論述清楚地對外說明。

他表示，目前還是考慮由邱佩琳帶領局處首長參加四接環評會議，市府的立場不會因為有誰參加或沒參加而有任何改變，對於維護基隆市民權益，市府會清楚論述。

此外，守護外木山行動小組在臉書（Facebook）粉絲專頁，以「拜託台電，別綁架里長」為題發文指出，台電協和電廠預計於四接環評前、明天派車接送基隆市中山區里長出席「24位里長站出來記者會」，並為里長們設定2項錯誤的口號。

對此，謝國樑表示，里長出席記者會，一方面要尊重里長的自由表態，也希望不要刻意動員，讓民眾及地方民意代表自由地表達心聲，才是真正基隆市的民意。

談到罷免潮，謝國樑指出，他現在要努力市政，做好現在的工作，看到有人提起罷免，心中非常難過，如果是大規模提出罷免，根本不是民主常態，相信結果也不會成功。

謝國樑說，過程中最辛苦就是所有民眾，要被迫捲入紛爭，「原本4年才1次要做個表態，針對你喜歡和不喜歡的人做1次表態，現在每年都要表態」，相信民眾會心很累。

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