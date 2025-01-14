四接環評周五登場 彭啓明：不預設立場、程序順利進行才是國人之福

台電第四天然氣接收站環評初審將於本周五召開，環評委員昨表示，四接案一定會秉持專業審查，也期許雙方在環評上都能理性發言和討論。環境部長彭啓明今天說，環評是最公開透明的審查，環評程序順利進行才是國人之福。

台電原規畫填海造陸29.8公頃，原本先減至18.3公頃，但數度闖關環評失敗，2022年7月再減至14.5公頃，然而第5次環評初審時，環評委員因逕自更換會議室審查的事件，該事件至今仍影響外界對環評的信任。

彭啓明今天再被問及外界對環評公正性的質疑，彭啓明說，環境部絕對不會在審查案件通過與否預設任何立場，環境部的立場是尊重環評委員的專業，也會盡最大的努力捍衛各方的意見，但希望周五的環評程序能夠順利進行，而非只有一種聲音，如此才是國人之福，畢竟環評已經是最公開的審查了。