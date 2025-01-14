四接環評謝國樑確定不參加 盧秀燕模式副市長出席

台電協和電廠改建四接環評17日召開，守護外木山行動小組召集人王醒之昨喊話謝國樑親自出席環評初審會議表態反對。謝國樑今天上午證實，將由副市長邱佩琳帶領局處首長出席環評會，今天並會對外說明市府論述，將會在環評會中表達「一定要維護基隆市民的權益」的基本立場。

今天上午9時45分，謝國樑到仁愛市場發春節紅包，很多民眾排隊開心領取。媒體詢問是否出席環評會？謝國樑回應說，四接環評這件事情，今天上午在市務會議有討論，他指示市府團隊組專案小組，在今天下午5點前，把市府四接的論述、未來定調對外報告，市府各局處今天都已開始忙著整理相關資料。

謝國樑表示，的確目前還是考慮由副市長邱佩琳帶領局處首長出席環評會，他要跟大家報告的是，「市府的立場就是市府的立場，不會因有誰有參加或沒有參加而有任可改變」，市府的論述，就是維護基隆市民的權益，這非常清楚。