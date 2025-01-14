聽新聞
0:00 / 0:00
四接環評初審 曹育民任反方專家代表自嘲「狗上車了」
台電第四天然氣接收站環評第6次初審會議17日登場，有別於過往5次會議，在原由環評委員外，另增正、反陣營各推薦3名專家與會。持反對立場出席者曹育民說，過初審是人在火車上面，狗在下面吠，現在讓狗上車了。只是如果指令是過關，他還是難發揮作用。
四接環評去年7月召開第5次初審，因環評委員擅自更換會議室遭質疑「黑箱環評」，波及民眾信任度。當次會議未作出結論，要求台電補正報告資料。台電兩次申請展延，去年12月日補正資料，環境部17日召開第6度初審會議，廣受外界關注。力推的台電和反對填海造陸的公民團體都發聲，營造對己方有利的聲勢。
環境部安排正反雙方各推派3名專家參與會議，6人有發言權，但無表決權。支持方專家名單為台大海洋研究所前所長戴昌鳳、台灣海洋大學校長許泰文、基隆港引水人辦事處主任李振弘。反對方專家為中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫、台灣海洋工程學會常務監事梁乃匡、基隆市船務代理商業同業公會前理事長曹育民。
曹育民今天表示，過去5次的環評初審，場景像是本來他們（環評委員）坐他們的火車，持質疑立場的公民團體、現場聲援的民眾，說難聽一點是在下面狗吠火車，這一次可以讓狗上車了。
曹育民認為，初審的關鍵在環評委員的作法、目標、收到的指令，是不是要強制過關？有沒有人考慮到從開工的第1天起，基隆港的港嘴海域就是工地，基隆港還要營運，船舶進出危不危險？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言