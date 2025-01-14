即時短評／四接戰役台電搶占民意高地 謝國樑陷入長考

四接環評報告17日將由專家會議初審，台電在第六度攻防前綿密出招，董事長曾文生先拋北東缺電疑慮，基隆工商界、在地里長先後發聲支持，搶占「民意」高地。公民團體重申訴求，尋求市府奧援全力備戰。能源政策終非一時勝負之爭，四接之役硝煙味濃，釐清爭議才是良策。

基隆市長謝國樑2022年競選市長時，應環團之邀簽署反對台電填海造地開發案，只是隨著四接改推3.0版，正反民意差距拉近，面對能源需求、產業發展、環境保護拉鋸，中央推四接態度強硬，似乎讓謝國樑陷長考。民意站隊壁壘分明，一邊是民團、一邊是工商界，第一時間未表態，暫不站上第一線。

台電推動基隆協和發電廠從重油改成天然氣發電，6年多來受威脅海洋環境、危及基隆港營運和在水深40多公尺水域築造長堤工程難度等議題炮火壓制，一路匍匐前進。台電不斷修正方案，開發範圍逐步縮減，現在送審的是3.0版範圍，甚至和前兩個版本開發區域未重疊，顯現規畫未周延，自然在外界挑戰中逐步敗退。

四接環評初審再次叩關，反對台電填海造陸開發陣營再次全面備戰。不同的是官、民對陣的緊要關頭，基隆工商業代表昨出面挺四接，里長也預告明天發聲支持，民意戰局似有微妙變化。

經濟部或台電展現強勢通過四接初審的力道和決心，一部分的底氣來自台灣民眾對穩定供電的企盼。基隆人等待基隆捷運開通，描繪基隆河廊帶產業前景及所需電力，也間接推升在地民意支持度。