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輝達繪圖晶片領先…一堆新創企業倒閉 黃仁勳挖走「大腦」

聯合新聞網／ 天下文化出版
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

柯克和黃仁勳都具備精湛廣博且了不起的技術專長，但也同樣工於心計。在繪圖晶片領域，當輝達終於占有一席之地，很多新創企業都倒閉了。

黃仁勳嗅到機會，在辦公室白板上列出所有競爭對手，並且在和柯克商議後，鎖定每間公司最優秀的兩、三名工程師，想辦法挖角。

本文出自《黃仁勳傳》
本文出自《黃仁勳傳》
柯克還記得，他在一場商展上展示Riva 128 給競爭對手看。那位工程師看到產品性能，自嘆弗如，當場豎起白旗。

「不到幾天，我們就把他找來了，這麼做等於是將那間公司置於死地，對吧？」柯克說：「因為，你也知道，我挖走他們的大腦了。」

這個文質彬彬、看起來像教授的人有著掠食者的本能。「其他新創企業的天才都加入我們的陣營，當我們迎頭趕上愈來愈多小公司，剩下的公司也就愈來愈難以生存下去。」

1993年黃仁勳在丹尼餐廳勾勒事業藍圖時，設想要和眾多競爭者共享巨大的市場。到了1998年，他想要吃下一整個市場。「這個領域仍有四十間公司，」黃仁勳對柯克說。

「五年內，只會剩下三間公司：一個具有主導地位的大公司、一個在後面苦苦追趕的老二，以及一個想要顛覆前兩者的小公司。」黃仁勳想要成為那個主導者。

（本文出自《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》作者： 史帝芬．維特 譯者：廖月娟、林俊宏)

輝達 黃仁勳

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