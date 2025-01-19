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輝達CEO宴請台灣夥伴 黃仁勳喊AI「TEAM TAIWAN」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
輝達執行長黃仁勳（前排右四）昨天中午宴請供應鏈廠商，台積電董事長魏哲家（中間排右四）等超過35位科技業領袖出席。 記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（前排右四）昨天中午宴請供應鏈廠商，台積電董事長魏哲家（中間排右四）等超過35位科技業領袖出席。 記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（18）日宴請台灣半導體及製造夥伴，台積電（2330）董事長魏哲家、鴻海（2317）董事長劉揚偉都出席，黃仁勳與夥伴一起喊出，AI「TEAM TAIWAN」，感謝台灣夥伴推動「Blackwell」，更要攜手迎接成長新時代。

黃仁勳席開五桌，邀請名單除魏哲家、劉揚偉，包括廣達董事長林百里、宏碁董事長陳俊聖、和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗 、鴻海旗下工業富聯（FII）董事長鄭弘孟、矽品董事長蔡祺文、廣達副董事長梁次震、微星董事長徐祥、華碩共同執行長胡書賓、英業達總經理蔡枝安、技嘉總經理李宜泰、技嘉總經理林英宇、華擎總經理許隆倫等，囊括半導體、封裝、系統製造、品牌等超過35位科技大老出席。黃仁勳與輝達、AI最重要合作對象就是台灣夥伴，午宴席間黃仁勳跟台灣夥伴一起喊「TEAM TAIWAN」。

黃仁勳表示，電腦產業已經發展60年，現在AI、GPU展開一個全新運算方式，「Blackwell」是一個極其複雜項目，是世界上最複雜的運算，每台「Blackwell」機架有60萬個零件，重達1.5噸，功耗達12萬瓦。這是不可思議的技術奇蹟，包含世界上最先進的技術，台灣夥伴有45家工廠投入「Blackwell」，成功實現「Blackwell」的大規模量產。

黃仁勳再次強調，沒有台積電，就沒有NVIDIA，過去個人電腦的革命非常重要，讓電腦普及到每個人手中，帶來互聯網興起，也帶來行動運算，現在正在徹底改變軟體的運作方式，正處於新計算革命起點，更感謝台積電在推進「Blackwell」技術以及名為CoWoS-L先進封裝方面做的卓越工作。

黃仁勳指出，人工智慧將影響每一個行業，更積極推動人工智慧在科學、農業和製造業等領域應用，同時也在為新興行業做準備，例如機器人、自動駕駛汽車及其他新技術。

黃仁勳強調，現在正處新運算時代開端，是一個產業增長的新時代，也是下一階段成長的新起點。

輝達 黃仁勳

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