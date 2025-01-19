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輝達執行長黃仁勳晚上續攤…赴張忠謀家宴

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

輝達執行長黃仁勳旋風訪台，昨（18）日中午邀科技大老餐敘，台積電（2330）董事長魏哲家讚芋頭米粉好吃，和碩（4938）董事長童子賢笑稱有台灣啤酒及威士忌，晚間赴台積電創辦人張忠謀的家宴。黃仁勳預告，今年電腦展（Computex）一定會再來台灣。

黃仁勳一到午宴現場，就被民眾及媒體包圍，沿路簽名、合照，更不忘告訴這家餐廳很棒「So Good」，尤其是湯，且一定要吃雞。

進入餐廳後，黃仁勳一如往常先站在椅子上跟大家表達感謝之意，以及未來的規劃，更邀請出席來賓到餐廳門口一起拍大合照，因為人數眾多，黃仁勳邀請工業富聯（FII）董事長鄭弘孟、英業達總經理蔡枝安、緯創總經理林建勳等蹲在第一排，他開玩笑說，「蹲在第一排的都是有運動的，後面的都沒在運動」。餐敘後黃仁勳致贈剛合照的照片與簽名卡片，給每個科技大老。

黃仁勳還拉著魏哲家一起受訪，黃仁勳說，個人電腦的革命將世界的目光開始關注台灣。魏哲家笑著說，是黃仁勳將世界的目光帶到台灣。黃仁勳笑著說這不完全正確，我到台灣為了見Morris（張忠謀）、CC（魏哲家）和台積電，那時我才33歲，還年輕，那時頭髮是全黑的，現在都白了。

果然黃仁勳到台灣一定會拜會張忠謀，昨天下午與輝達同仁開會，晚上到張忠謀位於大直的豪宅，夫人張淑芬親自下廚。

輝達 黃仁勳

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