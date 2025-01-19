宴請供應鏈 黃仁勳喊AI「TEAM TAIWAN」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳行程馬不停蹄，昨天宴請供應鏈，席開超過五桌，有台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、英業達董事長葉力誠、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘等卅五名企業大老共襄盛舉。黃仁勳除感謝台灣夥伴一起完成極其複雜「Blackwell」量產，並期待攜手迎接下一階段成長的新起點。

黃仁勳昨表示，「ＣＣ（魏哲家）和我一起合作非常長的時間，如大家所知，電腦產業已發展六十年，現在正利用人工智慧、ＧＰＵ展開一個全新的運算方式，我們也祝賀大家完成生產並啟動，尤其Blackwell是世界上最複雜的電腦，我們有四十五家工廠等合作夥伴參與其中，並成功推動Blackwell的生產」。

黃仁勳強調，我們正在推動人工智慧在科學、教育、農業和製造業等多個領域的應用，同時也在為新興行業做準備，例如機器人、自駕車及其他新技術。最後，大家要為下一代做好準備。這是一個產業增長的新時代，也是下一階段成長的新起點。

黃仁勳回想與魏哲家一起工作非常長的時間，很難想像的是，剛開始世界正經歷個人電腦的革命，而個人電腦的革命也讓世界的目光關注台灣。

魏哲家笑回，是黃仁勳將世界的目光帶到台灣。但黃仁勳笑說這不完全正確，他到台灣為了見Morris（台積創辦人張忠謀）、ＣＣ和台積電，那時他才卅三歲，還年輕，頭髮是全黑，現在都白了。

黃仁勳也再次強調，沒有台積電，當然也就沒有NVIDIA。對台積電和NVIDIA來說，ＡＩ是一個巨大的機遇。未來十年的合作，將比過去卅年更令人興奮。

他也向魏哲家表示感謝，感謝他在推進Blackwell技術及CoWoS-Ｌ先進封裝所做的卓越工作。現場並與台灣夥伴一起喊了「TEAM TAIWAN」。黃仁勳並透露，昨天晚上與張忠謀在其住家共進晚餐。