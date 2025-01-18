黃仁勳「兆元宴」半導體味濃 欣興、京元電等完整名單一次看

黃仁勳18日二度跟重要供應鏈夥伴吃尾牙，他口中多次提及的45家供應鏈此次共出席超過三分之二，現場更高喊「Team Taiwan！」士氣如虹，隨AI伺服器連三年放量出貨，出席供應商高層人數創新高，盤點現場出席科技業高層，今年赫見多家上游半導體業者跟兩岸零組件業者曝光。

黃仁勳邀集重要供應鏈吃飯往往引起外界專注目光，被緯創（3231）董事長林憲銘稱為一流Marketing高手的黃仁勳，二度在台公開邀請重要供應鏈高層好朋友聚會，出席成員陣仗更是比2024年Computex聚餐人數超過兩倍以上，也能凸顯NVIDIA現階段關鍵夥伴有哪些。

盤點今年新受邀出席合作夥伴包括多位半導體先進封測業者，包括台積電（2330）董事長魏哲家、欣興電子（3037）董事長暨總經理曾子章（站立排左2）、京元電（2449）總經理張高薰（站立排左3）、矽品董事長蔡祺文（蹲下第一排右2）以及矽品美國分公司總經理 張啓斌（站立排左6），鴻海集團也全員出動，除董事長劉揚偉連兩次餐會都到場，旗下鴻佰科技董事長周泰裕、工業富聯董事長鄭弘孟全體出席。

另外，關鍵零組件方面還有重要成員此次也受邀用餐，顯示AI晶片量產上，除封測製程需要大力協助，高階載板需求也很關鍵，此次除欣興電子外，中國大陸被封傳奇人物的PCB業勝宏科技董事長陳濤也受邀出席顯示輝達十分倚重兩岸兩家HDI載板供應商的產能。勝宏近年大舉擴張投資高階大數據、AI及車用電子產業PCB，更在越南及泰國大舉併購重金擴張HDI及多層板產能，喊出2028年營收200億元（人民幣）目標，將是欣興重要對手。

另一位新面孔則是顯示卡之王，輝達最大的顯示卡供應商同德股份有限公司，其執行長劉盈君也受邀出席，這也顯示輝達RTX50系列顯示卡量產在即，輝達十分重視此次顯示卡合作夥伴能否大力幫忙，劉盈君跟緯穎（6669）董事長洪麗甯也成為這場聚會中，萬綠叢中唯二的兩朵花。宏碁（2353）董事長陳俊聖此次也新出現餐會中，他尾牙受訪時曾談到黃仁勳將訪台，也表示期望見一面。

而連續兩次都受邀出席的伺服器合作夥伴包括鴻海集團董事長劉揚偉、廣達（2382）董事長林百里、副董事長梁次震、緯穎董事長洪麗寗、華碩（2357）董事長施崇棠、共同執行長胡書賓、和碩（4938）董事長童子賢、和碩共同執行長鄧國彥與鄭光志、緯創董事長林憲銘、英業達（2356）董事長葉力誠、總經理蔡枝安、技嘉（2376）總經理李宜泰、林英宇、工業富聯董事長鄭弘孟、華擎（3515）總經理許隆倫、微星（2377）董事長徐祥。

黃仁勳口中的45家供應鏈夥伴，超過半數業者此次齊聚古早味台菜餐廳磚窯聚餐，相對於2024年COMPUTEX黃仁勳揪吃飯時高喊「永遠投資台灣！」，今年他則高喊Team Taiwan，並揪大夥一起合照，這位超級行銷專家再度向外界展現團結拚GB200量產的氣勢。